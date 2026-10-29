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Поместье, послужившее источником вдохновения для романа "Великий Гэтсби", продали за 72 миллиона

Ирина Гайдук
Замок Охека был продан на аукционе за 72 миллиона долларов

Замок Охека был продан на аукционе за 72 миллиона долларов / Фото: Дж. Конрад Уильямс-младший/Newsday RM / Getty Images

Легендарный замок Охека в Нью-Йорке, роскошные вечеринки в котором считаются одним из источников вдохновения для романа "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, был продан. Историческое здание ушло с молотка после банкротства предыдущего владельца.

 
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За сколько продали поместье

На аукционе Concierge Auctions историческое поместье купила компания Gold Coast Property & Estate Management LLC за 72 миллиона долларов, пишет Business Insider.

Замок построил в 1919 году финансист Отто Герман Кан. Он возвел огромное французское поместье на Лонг-Айленде площадью около 10 тысяч квадратных метров. На территории находились:

  • 127 комнат;
  • роскошные сады;
  • бассейн;
  • конюшни;
  • теннисные корты;
  • и даже собственное поле для гольфа.

Кан регулярно устраивал масштабные вечеринки, на которых собирались представители высшего общества, знаменитости, политики и другие влиятельные гости.

Именно эта атмосфера роскошных приемов и жизни богатых американцев 1920-х годов стала, по мнению исследователей, одним из источников вдохновения для Фицджеральда при описании знаменитых гуляний Гэтсби в его романе.

Впрочем, Фитцджеральд сам никогда не подтверждал, что взял именно Охеку за прототип поместья своего героя. Вероятно, образ вымышленного дома сформировался под влиянием не только этого, но и нескольких роскошных поместий Лонг-Айленда.

Обратите внимание! Сегодня Охека является вторым по величине частным домом в США, уступая лишь поместью Билтмор.

Что случилось с замком

После смерти Кана в 1934 году Охека неоднократно меняла владельцев и назначение. В разные годы здесь работали:

  • дом отдыха для сотрудников санитарных служб Нью-Йорка;
  • школа радистов торгового флота;
  • и военная академия.

После закрытия академии в 1979 году поместье фактически пришло в упадок. В 1980-х годах оно было заброшено, а пожары, вандализм и кражи нанесли ему серьезный ущерб.

В 1984 году Охеку приобрел девелопер Гэри Мелиус. Он вложил в восстановление поместья около 40 миллионов долларов и вернул ему значительную часть былой роскоши. Впоследствии Охека превратилась в отель, ресторан и популярное место для проведения свадеб и других мероприятий.

Но в июле 2025 года Мелиус объявил о банкротстве, и поместье выставили на аукцион.

Эта продажа дает следующему владельцу возможность сохранить наследие, привнеся новое видение– подчеркнул представитель аукциона Адам Модлин.

Обратите внимание! Охека давно стала популярной локацией для кино, телевидения и музыкальных клипов. В частности, в 2014 году здесь Тейлор Свифт сняла клип на песню "Blank Space".

Напомним, ранее мы рассказывали о " ранчо миллиардера Уильяма Коха Elk Mountain Lodge " в Колорадо, которое ушло с молотка за 33,5 миллиона долларов. Огромный комплекс с главным домом, семью гостевыми коттеджами, двумя прудами и гаражом на восемь автомобилей в итоге был приобретен на онлайн-аукционе.

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