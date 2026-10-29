Поместье, послужившее источником вдохновения для романа "Великий Гэтсби", продали за 72 миллиона

Замок Охека был продан на аукционе за 72 миллиона долларов / Фото: Дж. Конрад Уильямс-младший/Newsday RM / Getty Images
Легендарный замок Охека в Нью-Йорке, роскошные вечеринки в котором считаются одним из источников вдохновения для романа "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, был продан. Историческое здание ушло с молотка после банкротства предыдущего владельца.
За сколько продали поместье
На аукционе Concierge Auctions историческое поместье купила компания Gold Coast Property & Estate Management LLC за 72 миллиона долларов, пишет Business Insider.
Замок построил в 1919 году финансист Отто Герман Кан. Он возвел огромное французское поместье на Лонг-Айленде площадью около 10 тысяч квадратных метров. На территории находились:
- 127 комнат;
- роскошные сады;
- бассейн;
- конюшни;
- теннисные корты;
- и даже собственное поле для гольфа.
Кан регулярно устраивал масштабные вечеринки, на которых собирались представители высшего общества, знаменитости, политики и другие влиятельные гости.
Именно эта атмосфера роскошных приемов и жизни богатых американцев 1920-х годов стала, по мнению исследователей, одним из источников вдохновения для Фицджеральда при описании знаменитых гуляний Гэтсби в его романе.
Впрочем, Фитцджеральд сам никогда не подтверждал, что взял именно Охеку за прототип поместья своего героя. Вероятно, образ вымышленного дома сформировался под влиянием не только этого, но и нескольких роскошных поместий Лонг-Айленда.
Обратите внимание! Сегодня Охека является вторым по величине частным домом в США, уступая лишь поместью Билтмор.
Что случилось с замком
После смерти Кана в 1934 году Охека неоднократно меняла владельцев и назначение. В разные годы здесь работали:
- дом отдыха для сотрудников санитарных служб Нью-Йорка;
- школа радистов торгового флота;
- и военная академия.
После закрытия академии в 1979 году поместье фактически пришло в упадок. В 1980-х годах оно было заброшено, а пожары, вандализм и кражи нанесли ему серьезный ущерб.
В 1984 году Охеку приобрел девелопер Гэри Мелиус. Он вложил в восстановление поместья около 40 миллионов долларов и вернул ему значительную часть былой роскоши. Впоследствии Охека превратилась в отель, ресторан и популярное место для проведения свадеб и других мероприятий.
Но в июле 2025 года Мелиус объявил о банкротстве, и поместье выставили на аукцион.
Эта продажа дает следующему владельцу возможность сохранить наследие, привнеся новое видение
Обратите внимание! Охека давно стала популярной локацией для кино, телевидения и музыкальных клипов. В частности, в 2014 году здесь Тейлор Свифт сняла клип на песню "Blank Space".
Напомним, ранее мы рассказывали о " ранчо миллиардера Уильяма Коха Elk Mountain Lodge " в Колорадо, которое ушло с молотка за 33,5 миллиона долларов. Огромный комплекс с главным домом, семью гостевыми коттеджами, двумя прудами и гаражом на восемь автомобилей в итоге был приобретен на онлайн-аукционе.
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