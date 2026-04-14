Внесли завдаток, а умови змінили: чи може продавець підвищити ціну на житло

Після внесення завдатку продавець іноді намагається змінити умови угоди та підвищити ціну квартири. Такі ситуації трапляються на ринку нерухомості й можуть обернутися для покупця втратою часу або грошей.

Чи може продавець підвищити ціну після завдатку?

Домовленості між сторонами зазвичай фіксують через завдаток, який підтверджує намір укласти угоду на погоджених умовах. Водночас на практиці продавці не завжди зупиняють пошук інших покупців навіть після отримання коштів, пише АН "Oksagen".

У такій ситуації власник може отримати вигіднішу пропозицію і спробувати змінити початкову ціну. Покупцю пропонують або доплатити різницю, або відмовитися від угоди. У результаті вже після досягнення домовленостей виникає конкуренція між кількома покупцями.

Такі дії суперечать самій логіці завдатку як гарантії домовленостей. Якщо умови зафіксовані чітко, продавець не може змінити ціну в односторонньому порядку без наслідків для себе.

Як працює схема з підвищенням ціни?

Найпоширеніший сценарій виглядає так: після отримання завдатку об'єкт не знімають із продажу. Його можуть і надалі рекламувати або навіть підвищувати ціну в оголошеннях.

Паралельно ведуть переговори з іншими потенційними покупцями. Якщо хтось пропонує більшу суму, продавець намагається змусити першого покупця погодитися на нові умови.

Коли повторний продаж дає бажаний результат і знаходиться кілька мотивованих покупців, починається гра на підвищення,

– пояснює адвокат Ігор Бузовський.

Для покупця це означає не лише ризик втрати часу. У разі неналежного оформлення документів можливі й фінансові втрати, особливо якщо умови передачі завдатку не були чітко прописані.

Які права має покупець у такій ситуації?

Вирішальне значення має те, як саме оформлені документи та які умови в них передбачені. Якщо договір містить чітко визначену відповідальність сторін, покупець може вимагати повернення завдатку, а також компенсацію.

У складніших випадках конфлікт може перейти у суд. Тоді можливі додаткові санкції або обмеження для продавця щодо подальшого продажу об'єкта.

Якщо ж письмові домовленості сформульовані нечітко, захистити свої інтереси значно складніше. Саме тому юристи радять максимально детально прописувати всі умови ще на етапі передачі завдатку.

Окремо враховують і репутаційний фактор. Інформація про недобросовісну поведінку швидко поширюється серед рієлторів, що може ускладнити подальший продаж житла для такого власника.

Чому аванс не захищає продавця?