Чому аванс не захищає продавця?

Аванс часто оформлюють у простій письмовій формі без нотаріального посвідчення. Такий документ не має достатньої юридичної сили й не створює жорстких зобов'язань для сторін, розповідає адвокат Ігор Бузовський.

Покупець у такій ситуації може відмовитися від угоди без серйозних фінансових наслідків. Продавець змушений повернути отримані кошти навіть тоді, коли вже підготував документи або припинив пошук інших клієнтів.

Які проблеми можуть виникнути після отримання авансу?

Поширена ситуація, коли покупець вносить аванс, щоб зафіксувати квартиру, але паралельно продовжує шукати інші варіанти. У цей час продавець припиняє покази житла і втрачає потенційних клієнтів.

У підсумку квартира залишається без покупця, а час витрачено. Для тих, хто продає житло терміново, це може стати критичною проблемою.

Ще один ризик пов'язаний зі зміною умов угоди. Після внесення авансу покупець може почати вимагати зниження ціни. Продавець опиняється у слабшій позиції та часто змушений погоджуватися, щоб не втратити угоду.

Іноді аванс використовують як інструмент тиску, коли угоду навмисно затягують. Це створює додаткову невизначеність і ускладнює планування продажу.

Як уникнути втрат під час продажу житла?

Фахівці радять оформлювати домовленості через нотаріуса. У такому випадку договір має чітку юридичну силу і дозволяє зафіксувати відповідальність сторін, зазначають в АН "Oksagen".

Варто також прописувати строки укладання угоди й штрафні санкції у разі відмови. Це зменшує ризик безкарного зриву домовленостей.

Також продавцям не радять одразу прибирати житло з продажу після отримання авансу, якщо немає чітких гарантій завершення угоди. Окрім цього, небажано погоджуватися на символічні суми авансу, які не стримують покупця від відмови.

Чому нотаріус не завжди гарантує безпечну угоду?