Родини, які втратили квартири у Прилуках, отримають нові, – Зеленський

У Прилуках родини, які залишилися без квартир після російської атаки, забезпечать новим житлом. Президент Володимир Зеленський заявив про це під час візиту на Чернігівщину, де оглянув наслідки обстрілу 7 жовтня.

Чи отримають нове житло родини, які втратили квартири у Прилуках

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що родини, які втратили свої квартири через російський обстріл, отримають нове житло. Під час поїздки на Чернігівщину він відвідав місто разом з очільником МЗС Британії Едом Мілібендом, повідомили ТСН.

Російська ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок 7 жовтня. Унаслідок удару повністю зруйновано два під'їзди, тобто 30 квартир. Для людей, які жили в них, будинок став непридатним для проживання.

Під час зустрічі з президентом місцеві жителі також розповіли про проблеми з укриттями. За їхніми словами, захисних споруд у районі недостатньо, а частина наявних перебуває в незадовільному стані.

Нагадаємо, атака забрала життя 22 людей, серед яких п'ятеро дітей. Ще 54 людини постраждали. Удар спричинив значні пошкодження одразу кількох багатоповерхівок.