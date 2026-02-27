Ремонт за 7 тисяч та вживані меблі: як українка переробила хату-мазанку

Українка купила стару хату-мазанку на Черкащині та вирішила зробити ремонт власноруч без значних вкладень. Власниця показала у соцмережах, як змінювався її дім, що дуже зацікавило користувачів.

Де розташована та скільки коштувала хата у селі?

Будинок розташований у селі Головківка Черкаської області. Оселя разом із двором обійшлася Анні у 90 тисяч гривень – фактично за ціною землі, розповіла власниця на сторінці annakrastiya.

Жінка купила хату-мазанку в Черкаській області та зробила ремонт

Загальна площа хатини становить 62 квадратних метри, територія – 25 соток під подвір'ям і ще 25 соток городу.

На ділянці є прибудова, у якій будуть облаштовувати котельню. На задньому подвір'ї розташований ще один будинок із колодязем із питною водою.

У другому будинку є гараж та другий поверх, який власниця планує переробити. Також на території облаштований дровник. Газу у будинку немає, хоча для власників це не є проблемою. Вони шукали саме таке село і хату, щоб не переплачувати за газ.

Анна наголошує, що під час вибору будинку орієнтувалася передусім на краєвиди. За її словами, будинок можна відремонтувати, а от місцевість змінити неможливо.

До Черкас близько 50 кілометрів, автобус курсує двічі на день. У селі є школа, садочок, лікарня, відділення Укрпошти, магазини, кафе, монастир, парк та туристичні локації.

Скільки витратили на ремонт та як змінювався дім?

Анна не планувала масштабної реконструкції, бо вирішила зберегти атмосферу старої хати без повного демонтажу підлоги чи суцільного вирівнювання стін.

Оновлена спальня у хаті / Фото соцмережі Анни annakrastia

Ремонт спальні обійшовся у 7 тисяч гривень. На всі меблі з OLX Анна витратила близько 20 тисяч гривень. Кухню облаштовували з залишків матеріалів, а меблі для неї також придбали на OLX за 8 тисяч гривень.

В моєму випадку на ремонт кухні пішло менше тижня, і все робилось з якихось залишків, тому майже за 0 грн, але це не тимчасовий варіант. Мене все влаштовує, залишись воду до крана під'єднати, і каналізацію прокласти,

– розповіла Анна.

Що пишуть у коментарях?

Відео Анни у тікток набрало більше 300 тисяч переглядів і сотні коментарів. У коментарях зазначають, що власникам пощастило з ціною, бо часто за 90 тисяч гривень можна знайти хати у набагато гіршому стані.

Також звертали увагу на зміни в ремонті:

"Це просто титанічна робота. Захоплююсь"

"Навіть через екран відчувається дуже класна енергетика"

"Отакі відео дійсно надихають! від них віє справжнім теплом і любов'ю, зробили красу і затишок майже з нічого, а ще мені милують око ваші тваринки”

Як українець живе у глиняній хаті?