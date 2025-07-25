Чи можна жити на дачі цілий рік: що каже закон
- З 2022 року в Україні можна зареєструвати місце проживання в дачному будинку.
- Однак дача має відповідати певним критеріям, зокрема, там мають бути всі умови для проживання, як у звичайному будинку.
Для українців дачний будинок – це не просто місце для літнього відпочинку. Чимало власників роблять ремонт і залишаються там жити.
Кількість людей, які розглядають можливість перетворити літню дачу на повноцінне житло, зростає. 24 Канал, посилаючись на Новини.LIVE, розповідає, чи дозволяє закон проживати в дачних будинках на постійній основі.
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Чи можна жити в дачних будинках?
До 2022 року в Україні офіційно не можна було зареєструвати місце проживання в садовому або дачному будинку. Це створювало проблеми для багатьох українців, які переїжджали до сіл на тривалий час.
Після внесення змін до законодавства реєстрація стала можливою, однак є умови. Будинок повинен відповідати певним критеріям. Тому перше, за що треба взятися, – ремонт і переоблаштування.
Потрібно, аби будинок:
- мав міцний фундамент та інженерні комунікації (електрика, вода, опалення);
- відповідав будівельним нормам ДБН;
- був внесений до Реєстру нерухомості.
Подати документи на зміну призначення будинку можна через ЦНАП або онлайн у Дії.
Дача на Кіровоградщині / Фото OLX
Які документи потрібні:
- документи про право на земельну ділянку;
- технічний паспорт будинку;
- звіт про технічне обстеження, якщо будинок старий;
- заяву про переведення об'єкта у житловий фонд.
Рішення приймає виконавчий орган місцевого самоврядування. Термін розгляду заяви не має перевищувати 30 днів.