Чи можна жити на дачі цілий рік: що каже закон

Для українців дачний будинок – це не просто місце для літнього відпочинку. Чимало власників роблять ремонт і залишаються там жити.

Кількість людей, які розглядають можливість перетворити літню дачу на повноцінне житло, зростає. 24 Канал, посилаючись на Новини.LIVE, розповідає, чи дозволяє закон проживати в дачних будинках на постійній основі.

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Чи можна жити в дачних будинках?

До 2022 року в Україні офіційно не можна було зареєструвати місце проживання в садовому або дачному будинку. Це створювало проблеми для багатьох українців, які переїжджали до сіл на тривалий час.

Після внесення змін до законодавства реєстрація стала можливою, однак є умови. Будинок повинен відповідати певним критеріям. Тому перше, за що треба взятися, – ремонт і переоблаштування.

Потрібно, аби будинок:

мав міцний фундамент та інженерні комунікації (електрика, вода, опалення);

відповідав будівельним нормам ДБН;

був внесений до Реєстру нерухомості.

Подати документи на зміну призначення будинку можна через ЦНАП або онлайн у Дії.



Дача на Кіровоградщині / Фото OLX

Які документи потрібні:

документи про право на земельну ділянку;

технічний паспорт будинку;

звіт про технічне обстеження, якщо будинок старий;

заяву про переведення об'єкта у житловий фонд.

Рішення приймає виконавчий орган місцевого самоврядування. Термін розгляду заяви не має перевищувати 30 днів.