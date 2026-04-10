ВПО можуть отримати кредити на житло під 3%: стартував новий відбір

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву отримав 7,5 мільйона євро від МОМ на житло для ВПО. Після надходження коштів Держмолодьжитло запустило 25-й етап відбору учасників.

Коли підписали угоду про фінансування на житло для ВПО?

Угоду про фінансування підписали 10 березня 2026 року за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України, зазначається на сайті Мінрозвитку.

Дивіться також Чи звітують рієлтори про всі угоди: експерти пояснили, як працює фінмоніторинг

Вона передбачає 33 мільйони євро на пільгове іпотечне кредитування внутрішньо переміщених осіб. Фінансування реалізують у межах співпраці Міжнародної організації з міграції та банку розвитку KfW за підтримки уряду Німеччини.

Як проходитиме відбір учасників програми?

25-й етап відбору проведуть 14 квітня о 14:00 у форматі онлайн-трансляції на ютуб-каналі Держмолодьжитло. Переможців визначать шляхом випадкової комп'ютерної вибірки.

Для цього використовують генератор випадкових чисел, погоджений міжнародними партнерами. Такий підхід забезпечує відкритість процедури та рівні умови для всіх кандидатів.

Результати оголосять під час трансляції. Після цього їх опублікують на сайті Держмолодьжитла та регіональних відділень. Переможців додатково поінформують про подальші кроки вже наступного робочого дня.

Які умови кредитування та хто може взяти участь?

Завдяки новому фінансуванню близько 425 ВПО зможуть отримати пільгові кредити на житло.

Умов кредиту такі:

ставка – 3% річних;

строк – до 30 років, але на момент повного погашення позичальнику має бути не більше 65 років;

площа – 52,5 квадратного метра + 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї;

вік будинку – до 50 років або реконструкція до 35 років;

розташоване не на ТОТ і не в зоні бойових дій.

Взяти участь у програмі можуть ВПО, які не мають житла на підконтрольній Україні території або мають його лише на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

Також учасниками не можуть стати українці, які раніше вже отримувати допомогу від держави. Наприклад, житловий ваучер.

Окремо встановили обмеження щодо доходу. Середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати десятикратний розмір середньої заробітної плати в Україні за даними Держстату. Кандидати мають підтвердити платоспроможність і погодитися на перевірку кредитної історії.

Як ВПО отримати житловий ваучер на 2 мільйони?