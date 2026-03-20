Уряд виділив 1,2 мільярда на житло для переселенців з Маріуполя

Уряд виділив майже 1,2 мільярда гривень на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя. Кошти спрямують на будівництво соціального житла, яке надаватимуть переселенцям.

Як саме використають кошти для маріупольців?

Фінансування піде на будівництво соціального орендного житла для переселенців з Маріуполя, пише Олексій Кулеба у соцмережах.

Дивіться також Українці відмовляються від "голих стін": яке житло тепер у пріоритеті

Квартири залишатимуться у комунальній власності, а мешканці зможуть проживати в них на умовах пільгової оренди.

У межах цього фінансування житло отримають сотні родин. Такий формат вже застосовували у державних програмах для ВПО, коли створювали фонд соціального житла для тривалого проживання.

Олексій Кулеба Міністр розвитку громад та територій Житловий квартал у Білій Церкві один із прикладів масштабування моделі муніципального житла по всій Україні. Відновлення житла та створення стабільних умов для внутрішньо переміщених осіб – ключове завдання і центральний елемент відбудови. Цей проєкт символічно має назву "Мій дім. Україна". Доступне орендне житло – ключовий фактор повернення до нормального життя і можливості планувати майбутнє.

Соціальне житло передбачає помірну плату за користування і чіткі правила проживання. Це варіант для тих, хто не має змоги придбати власне житло навіть за підтримки держави.

Що відомо про інші програми для переселенців?

Також на житлові програми для переселенців із тимчасово окупованих територій уряд додатково спрямував 7,7 мільярда гривень, повідомила Юлія Свириденко.

Найбільшу частину цієї суми, 6,6 мільярда гривень, отримає програма "єВідновлення" для ВПО. Завдяки цим коштам житло зможуть придбати понад 3 300 родин, які мають статус учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Держава видаватиме житлові ваучери на суму до 2 мільйонів гривень на одну людину або сім'ю, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території. Ці кошти можна використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринку, а також для першого внеску або погашення іпотечного кредиту на новобудову.

Важливо! Подати заявку на програму "єВідновлення" за компонентом "Житло для ВПО з ТОТ" можна через застосунок "Дія". Згодом така можливість з'явиться також у ЦНАПах і в нотаріусів.

Які умови іпотеки пропонують переселенцям?