Житло біля фронту знову привертає увагу: які області стали лідерами за попитом

Попри війну та безпекові ризики, частина українців розглядає купівлю житла у прифронтових регіонах. Найбільший інтерес викликають Харківська та Дніпропетровська області, а в окремих регіонах попит на квартири за рік помітно зріс.

Які прифронтові області найчастіше розглядають для купівлі житла?

За результатами опитування OLX Нерухомість, близько 69% респондентів планують або розглядають купівлю житла в Україні протягом найближчих одного-трьох років.

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Зокрема, 75% опитаних шукають нерухомість для проживання, тоді як 11% планують придбати її для подальшої здачі в оренду.

Серед прифронтових регіонів найбільше потенційних покупців цікавить Харківська область. Її обрали 39% учасників опитування. Наступними стали Дніпропетровська область із показником 28% та Запорізька область, яку розглядають 20% респондентів.

Миколаївська та Херсонська області отримали по 15 – 18% відповідей. Найменший інтерес серед опитаних викликала Сумська область, яку для купівлі житла розглядають 13% респондентів.

Щодо типу нерухомості, то найпопулярнішим варіантом залишаються приватні будинки у містах або передмістях. Такий формат житла обрали 64% учасників опитування. Квартири на вторинному ринку цікавлять 54% респондентів, а житло в новобудовах – 27%.

Водночас бюджети більшості покупців залишаються доволі стриманими. Майже половина опитаних готова витратити на житло до 15 тисяч доларів. Ще 39% розглядають бюджет від 15 до 30 тисяч доларів, а 21% – від 30 до 60 тисяч доларів.

Чому українці готові купувати житло поблизу фронту?

Попри інтерес до окремих регіонів, більшість українців поки не готова купувати житло у прифронтових областях. Таку відповідь дали 54% учасників опитування.

Найчастіше респонденти пояснювали це безпековими ризиками та загрозою руйнування житла. Цей фактор назвали 79% опитаних. Ще 58% турбує невизначеність щодо завершення війни, а 53% побоюються пошкодження нерухомості або втрати права власності.

Водночас 20% опитаних готові розглядати купівлю такого житла для власного проживання. Ще 8% погодилися б придбати його лише як інвестицію.

При цьому близько 55% учасників опитування вважають нерухомість у прифронтових регіонах потенційно вигідною інвестицією на перспективу 5 – 10 років після завершення війни.

Українці також назвали умови, за яких були б готові активніше розглядати таку покупку. Для 34% важливою є стабілізація безпекової ситуації. Ще 28% хотіли б бачити державні гарантії або механізми страхування воєнних ризиків.

Нижчі ціни порівняно з безпечнішими областями назвали 25% респондентів, відновлення інфраструктури та економіки – 21%, а перспективу зростання вартості житла після завершення війни – 16% опитаних.

Де попит на квартири зріс найбільше?

Ситуація з попитом у прифронтових областях виявилася неоднорідною. У частині регіонів кількість відгуків на оголошення зменшилася, тоді як в інших зафіксували помітне зростання інтересу до житла.

Так, у Харківській області кількість відгуків на двокімнатні квартири скоротилася на 23% порівняно з квітнем 2025 року. У Херсонській області попит на однокімнатні квартири впав на 37%.

Водночас окремі регіони продемонстрували протилежну тенденцію. Найбільше зростання попиту на трикімнатні квартири зафіксували у Сумській області, де кількість відгуків збільшилася на 72%. Там само попит на двокімнатне житло зріс на 55%.

У Запорізькій області кількість відгуків на двокімнатні квартири збільшилася на 48%, а у Дніпропетровській області попит на трикімнатні квартири зріс на 22%.

Відрізняються між регіонами й ціни на житло. У Харківській області медіанна вартість однокімнатної квартири у квітні 2026 року становила близько 1,1 мільйона гривень або 24,7 тисячі доларів. Найнижчу медіанну ціну серед згаданих областей зафіксували у Херсонській області – 636 тисяч гривень або 14,3 тисячі доларів.

Чому в Харкові дорожчають квартири й оренда?

Як зазначають експерти, значна частина угод у Харкові зараз проходить через програму "єВідновлення". Люди, які отримують компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло, нерідко залишаються у Харкові та купують квартири саме там.

Якщо раніше ринок значною мірою підтримували інвестори, то зараз активнішими стали місцеві жителі та переселенці з області й сусідніх регіонів, які купують житло насамперед для власного проживання.