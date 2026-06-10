Какие прифронтовые области чаще всего рассматривают для покупки жилья?

По результатам опроса OLX Недвижимость, около 69% респондентов планируют или рассматривают покупку жилья в Украине в течение ближайших одного-трех лет.

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В частности, 75% опрошенных ищут недвижимость для проживания, тогда как 11% планируют приобрести ее для дальнейшей сдачи в аренду.

Среди прифронтовых регионов больше всего потенциальных покупателей интересует Харьковская область. Ее выбрали 39% участников опроса. Следующими стали Днепропетровская область с показателем 28% и Запорожская область, которую рассматривают 20% респондентов.

Николаевская и Херсонская области получили по 15 – 18% ответов. Наименьший интерес среди опрошенных вызвала Сумская область, которую для покупки жилья рассматривают 13% респондентов.

По типу недвижимости, то самым популярным вариантом остаются частные дома в городах или пригородах. Такой формат жилья выбрали 64% участников опроса. Квартиры на вторичном рынке интересуют 54% респондентов, а жилье в новостройках – 27%.

В то же время бюджеты большинства покупателей остаются довольно сдержанными. Почти половина опрошенных готова потратить на жилье до 15 тысяч долларов. Еще 39% рассматривают бюджет от 15 до 30 тысяч долларов, а 21% – от 30 до 60 тысяч долларов.

Почему украинцы готовы покупать жилье вблизи фронта?

Несмотря на интерес к отдельным регионам, большинство украинцев пока не готовы покупать жилье в прифронтовых областях. Такой ответ дали 54% участников опроса.

Чаще всего респонденты объясняли это рисками безопасности и угрозой разрушения жилья. Этот фактор назвали 79% опрошенных. Еще 58% беспокоит неопределенность относительно завершения войны, а 53% опасаются повреждения недвижимости или потери права собственности.

В то же время 20% опрошенных готовы рассматривать покупку такого жилья для собственного проживания. Еще 8% согласились бы приобрести его только как инвестицию.

При этом около 55% участников опроса считают недвижимость в прифронтовых регионах потенциально выгодной инвестицией на перспективу 5 – 10 лет после завершения войны.

Украинцы также назвали условия, при которых были бы готовы активнее рассматривать такую покупку. Для 34% важна стабилизация ситуации с безопасностью. Еще 28% хотели бы видеть государственные гарантии или механизмы страхования военных рисков.

Более низкие цены по сравнению с более безопасными областями назвали 25% респондентов, восстановление инфраструктуры и экономики – 21%, а перспективу роста стоимости жилья после завершения войны – 16% опрошенных.

Где спрос на квартиры вырос больше всего?

Ситуация со спросом в прифронтовых областях оказалась неоднородной. В части регионов количество откликов на объявления уменьшилось, тогда как в других зафиксировали заметный рост интереса к жилью.

Так, в Харьковской области количество откликов на двухкомнатные квартиры сократилось на 23% по сравнению с апрелем 2025 года. В Херсонской области спрос на однокомнатные квартиры упал на 37%.

В то же время отдельные регионы продемонстрировали противоположную тенденцию. Наибольший рост спроса на трехкомнатные квартиры зафиксировали в Сумской области, где количество откликов увеличилось на 72%. Там же спрос на двухкомнатное жилье вырос на 55%.

В Запорожской области количество отзывов на двухкомнатные квартиры увеличилось на 48%, а в Днепропетровской области спрос на трехкомнатные квартиры вырос на 22%.

Отличаются между регионами и цены на жилье. В Харьковской области медианная стоимость однокомнатной квартиры в апреле 2026 года составляла около 1,1 миллиона гривен или 24,7 тысячи долларов. Самую низкую медианную цену среди упомянутых областей зафиксировали в Херсонской области – 636 тысяч гривен или 14,3 тысячи долларов.

Почему в Харькове дорожают квартиры и аренда?

Как отмечают эксперты, значительная часть сделок в Харькове сейчас проходит через программу "еВідновлення". Люди, которые получают компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье, нередко остаются в Харькове и покупают квартиры именно там.

Если раньше рынок в значительной степени поддерживали инвесторы, то сейчас активнее стали местные жители и переселенцы из области и соседних регионов, которые покупают жилье прежде всего для собственного проживания.