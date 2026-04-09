У Європі відмовляються від будинків: як квартири стають основним житлом

Понад половина європейців живе у приватних будинках, але ситуація поступово змінюється. Квартири стають популярнішими й в окремих країнах уже домінують.

Де в Європі найчастіше живуть у приватних будинках, а де – у квартирах?

У середньому у Європі 51,4% населення проживає у приватних будинках, однак показники суттєво різняться залежно від країни, пише Eurostat.

Найбільша частка зафіксована в Ірландії – 90,2%, хоча з 2010 року вона знизилася на 5,4%.

Високі показники також мають Північна Македонія – 82,1%, Нідерланди – 77,1% та Бельгія – 76,8%. У цих країнах приватні будинки залишаються основним типом житла.

Водночас у частині держав переважають квартири. Найменша частка проживання у приватних будинках у Швейцарії – 33,7%, Іспанії – 34,6% та Латвії – 34,7%. Це означає, що більшість населення там мешкає саме у багатоквартирному житлі.

Чому квартири стали популярними в Європі?

У більшості європейських країн частка людей, які живуть у приватних будинках, знижується. Така динаміка пов'язана з урбанізацією та зміною способу життя.

Наприклад, у Німеччині у приватних будинках проживає 38,5% населення, що на 6,5% менше, ніж у 2010 році. Ще помітніше скорочення зафіксували в інших країнах.

Найбільше падіння частки відбулося на Мальті, де у будинках живе 36,6% населення. У Португалії показник зменшився на 11%, у Норвегії – на 10%, у Люксембурзі – на 8,5%.

Водночас є країни, де ситуація рухається в іншому напрямку. У Польщі, Словаччині та Угорщині частка проживання у приватних будинках за останні роки дещо зросла. Якщо тенденція збережеться, квартири можуть стати основним типом житла в Європі уже у 2030-х роках.

