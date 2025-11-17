Понад 50% від доходу: оренда житла стала важким тягарем для переселенців
- Близько 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб в Україні витрачають понад 50% свого доходу на оренду житла, що стало важким фінансовим тягарем через зростання цін та дефіцит житлової інфраструктури.
- Уряд України запровадив програми підтримки для ВПО, включаючи субсидії на оренду, грошову допомогу та іпотечну програму "єОселя" для забезпечення доступу до житла під пільгові ставки.
Житлова криза в Україні продовжує загострюватися через повномасштабну війну. Руйнування будинків змусило людей покинути свої домівки та витрачати більшу частину свого доходу на оренду житла.
Які труднощі з житлом спричинила війна в Україні?
10,6 мільйона українців були змушені залишити свої домівки від початку повномасштабного вторгнення, пише 24 Канал з посиланням на ООН.
З них приблизно 3,7 мільйона залишилися в Україні, проте дві третини цих людей не можуть повністю покривати витрати на оренду нового житла. Понад 236 тисяч будівель було знищено або пошкоджено, а 2,5 мільйона житлових приміщень непридатні для життя.
Чому ринок оренди став важким тягарем для ВПО?
Більшість внутрішньо переміщених осіб змушені орендувати житло, оскільки муніципального фонду недостатньо, а власні будинки або зруйновані, або розташовані в небезпечних регіонах. Через підвищення попиту на ринку оренди, ціни за місяць значно збільшилися.
Важливо! За даними Міжнародної організації з міграції, ВПО витрачають від 50% свого доходу на оренду житла. Орендарі часто страждають від ризику виселення, вимог передоплати за кілька місяців та небажанням орендодавців пускати сім'ї з тваринами.
Які програми підтримки пропонує держава та міжнародні партнери?
Щоб частково пом'якшити наслідки житлової кризи, уряд України запровадив низку програм для ВПО. Серед них:
- субсидії на оренду житла;
- грошова допомога на покриття нагальних потреб;
- іпотечна програма "єОселя", яка має забезпечити доступ до довгострокового житла під пільгові ставки.
Як ВПО отримати квартиру безкоштовно?
- Переселенці можуть безплатно отримати житло для тимчасового проживання або покращення житлових умов через місцеві громади.
- Для отримання житла необхідно стати на квартирний облік, подати відповідні документи, перевага надається різним вразливим категоріям населення.