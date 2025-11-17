Понад 50% від доходу: оренда житла стала важким тягарем для переселенців

Житлова криза в Україні продовжує загострюватися через повномасштабну війну. Руйнування будинків змусило людей покинути свої домівки та витрачати більшу частину свого доходу на оренду житла.

Які труднощі з житлом спричинила війна в Україні?

10,6 мільйона українців були змушені залишити свої домівки від початку повномасштабного вторгнення, пише 24 Канал з посиланням на ООН.

З них приблизно 3,7 мільйона залишилися в Україні, проте дві третини цих людей не можуть повністю покривати витрати на оренду нового житла. Понад 236 тисяч будівель було знищено або пошкоджено, а 2,5 мільйона житлових приміщень непридатні для життя.

Чому ринок оренди став важким тягарем для ВПО?

Більшість внутрішньо переміщених осіб змушені орендувати житло, оскільки муніципального фонду недостатньо, а власні будинки або зруйновані, або розташовані в небезпечних регіонах. Через підвищення попиту на ринку оренди, ціни за місяць значно збільшилися.

Важливо! За даними Міжнародної організації з міграції, ВПО витрачають від 50% свого доходу на оренду житла. Орендарі часто страждають від ризику виселення, вимог передоплати за кілька місяців та небажанням орендодавців пускати сім'ї з тваринами.

Які програми підтримки пропонує держава та міжнародні партнери?

Щоб частково пом'якшити наслідки житлової кризи, уряд України запровадив низку програм для ВПО. Серед них:

субсидії на оренду житла;

грошова допомога на покриття нагальних потреб;

іпотечна програма "єОселя", яка має забезпечити доступ до довгострокового житла під пільгові ставки.

Як ВПО отримати квартиру безкоштовно?