Українка переїхала з Криму в Карпати і живе з вівцями: як виглядає ця хата-мазанка

Ксеня переїхала з Криму в Карпати та орендує будинок у горах, щоб жити поруч зі своїми вівцями. Це стара сільська хата, де вона облаштувала побут і тримає господарство.

Де розташована хата і скільки коштує оренда?

Будинок розташований поблизу Яремче, у гірській місцевості серед лісів і полонин, розповідає Ксеня авторці каналу Іванці Дячук.

До цього Ксеня жила в Дніпрі, куди переїхала у 2014 році, однак місто не стало для неї комфортним – бракувало природи й звичного ритму життя.

Згодом вона переїхала на захід України: певний час жила у Славську та Івано-Франківську, а потім остаточно оселилася в Карпатах. Вирішальним фактором стали вівці. Спочатку одна тварина, яку подарували знайомі. Згодом домашніх тварин стало більше, і поєднувати життя у квартирі з доглядом за ними вже не виходило.

Будинок та ділянка, які орендує Ксеня / Скриншот 24 Канал

Зараз Ксеня орендує будинок у горах. За її словами, витрачає на оренду близько 3,5 тисячі гривень на місяць. Умови базові та цього вистачає, щоб жити поруч із господарством і щодня доглядати за тваринами.

Як виглядає хатина зсередини?

Це стара сільська хата-мазанка, типова для гірських сіл. Усередині є кухня, спальня-вітальня, веранда та туалет.

Кухня – центральна частина будинку. Тут стоїть піч, на якій готують і якою обігрівають приміщення. У хаті є вода – вона надходить самопливом із джерела, розташованого вище. З техніки є пральна машина та телевізор.

Як виглядає хата зсередино / Скриншоти 24 Каналу

У спальні-вітальні також встановлена піч, яка допомагає підтримувати тепло в холодну пору. Меблі прості – частину залишили попередні мешканці, частину Ксеня створила самостійно.

Підлога не утеплена, у стінах є щілини, які поступово доводиться закривати. Видно сліди зношеності, але житло придатне для життя і виконує свою функцію.

Поруч із будинком є господарська зона. Там зберігаються дрова, сіно та інвентар. Неподалік стоїть ще одна стара хата, яку планують перебудувати, а також є місце для утримання овець.

Будинок, де живуть вівці / Скриншот 24 Каналу

Що розповідає власниця про своє життя в селі?

Щоденний ритм Ксені залежить від господарства. Вона прокидається рано, щоб нагодувати та напоїти овець, а також бути з ними поруч – тварини звикають до людини через постійний контакт.

У неї є власні вівці – всього 11, а також вона доглядає за тваринами інших людей із села. Влітку їх кількість зростає приблизно до 25. Ксеня самостійно доїть овець і виготовляє сир – будз, бринзу та вурду.

Вівці Ксені / Скриншот 24 Каналу

Життя в горах потребує фізичної роботи й чіткого розпорядку. Готує вона на печі, зазвичай кілька разів на тиждень. Узимку потрібно регулярно топити, інакше будинок швидко холоне. Більшість часу Ксеня проводить надворі або з тваринами.

