Реалізувати вже неможливо, – Фейгін про мінські угоди на умовах Росії

Еммануель Макрон прибув до Києва одразу після зустрічі з президентом Росії. Наразі зрозуміло, що реалізувати плани Москви щодо України – неможливо.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, в Україні не реалізують жоден документ, який може бути корисним тільки Росії.

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Путін міг розраховувати на вплив Макрона

Путін, на думку Фейгіна, розраховував на тиск Макрона на Зеленського, проте цього не сталося.

Президент Франції не має наміру "здавати Україну" шляхом її змушування приймати умови Росії щодо мінських домовленостей, вважає правозахисник. Водночас етап, коли владу України можна було змусити прийняти московську інтерпретацію мінських домовленостей вже минув.

"Навіть якщо уявити, що в Берліні представники відповідних країн у нормандському форматі, Єрмак і Козак зокрема, хоч про щось домовляться і це можна буде вважати "результатом місії Макрона" – реалізувати це вже неможливо", – сказав Марк Фейгін.

Тобто ніякі 10 кроків, ні формулу Штайнмаєра, ні "кластери" Макрона – все це є інтерпретацією на користь Москви мінських домовленостей – реалізувати в Україні не можна. Марк Фейгін Російський правозахисник

До слова, за інформацією ЗМІ, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" готуються до зустрічі у Берліні, яка запланована на 10 лютого.

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