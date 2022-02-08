Реализовать уже невозможно, – Фейгин о минских соглашениях на условиях России

Эммануэль Макрон прибыл в Киев сразу после встречи с президентом России. На данный момент понятно, что реализовать планы Москвы в отношении Украины – невозможно.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, в Украине не реализуют ни один документ, который может быть полезен только России.

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Путин мог рассчитывать на влияние Макрона

Путин, по мнению Фейгина, рассчитывал на давление Макрона на Зеленского, однако этого не произошло.

Президент Франции не намерен "сдавать Украину" путем ее принуждения принимать условия России по поводу минских договоренностей, считает правозащитник. В то же время, этап, когда власть Украины можно было заставить принять московскую интерпретацию минских договоренностей уже прошел.

"Даже если представить, что в Берлине представители соответствующих стран в нормандском формате, Ермак и Козак в частности, хоть о чем-нибудь договорятся и это можно будет считать "результатом миссии Макрона" – реализовать это уже невозможно", – сказал Марк Фейгин.

То есть никакие 10 шагов, ни формулу Штайнмайера, ни "кластеры" Макрона – все это является интерпретацией в пользу Москвы минских договоренностей – реализовать в Украине нельзя. Марк Фейгин Российский правозащитник

Кстати, по информации СМИ, политические советники лидеров "нормандской четверки" готовятся к встрече в Берлине, которая запланирована на 10 февраля.

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