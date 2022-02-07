Соответствующую информацию подтвердили в ОП. Там заверили, что Андрей Ермак планирует посетить встречу, ведь получил отрицательный результат теста на коронавирус.

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Новая встреча – на этапе согласования

Один из источников уточнил, что политические советники могут собраться для переговоров уже в четверг, 10 февраля. Ранее об этой же дате говорил и постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер. Как пояснили у Зеленского, чтобы встреча действительно состоялась, все стороны должны согласиться на ее проведение.

С нашей стороны все в силе. Но не могу сказать на 100%, что встреча состоится. Потому что не только мы участвуем в ней,

– отметил собеседник издания.

Заметим, что ранее Интерфакс также писал, что встреча советников "Норманди" может состояться еще до конца этой недели, то есть до 12 февраля. Об этом заявила официальная представительница немецкого правительства Кристиана Хоффманн.

Ермак болел COVID-19, но уже выздоровел

Украину во время встреч Норманди на уровне политических советников представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак. 3 февраля он сообщил, что "крайне не вовремя" заболел COVID-19.

Чиновник заверил, что пройдет интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги. Утром 7 февраля он заявил, что полностью выздоровел, а тест на коронавирус – уже отрицательный.

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