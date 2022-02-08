Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, в Україні не реалізують жоден документ, який може бути корисним тільки Росії.
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Путін міг розраховувати на вплив Макрона
Путін, на думку Фейгіна, розраховував на тиск Макрона на Зеленського, проте цього не сталося.
Президент Франції не має наміру "здавати Україну" шляхом її змушування приймати умови Росії щодо мінських домовленостей, вважає правозахисник. Водночас етап, коли владу України можна було змусити прийняти московську інтерпретацію мінських домовленостей вже минув.
"Навіть якщо уявити, що в Берліні представники відповідних країн у нормандському форматі, Єрмак і Козак зокрема, хоч про щось домовляться і це можна буде вважати "результатом місії Макрона" – реалізувати це вже неможливо", – сказав Марк Фейгін.
Тобто ніякі 10 кроків, ні формулу Штайнмаєра, ні "кластери" Макрона – все це є інтерпретацією на користь Москви мінських домовленостей – реалізувати в Україні не можна.
До слова, за інформацією ЗМІ, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" готуються до зустрічі у Берліні, яка запланована на 10 лютого.
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Візити Макрона в Україну та Росію: коротко
- 7 лютого Еммануель Макрон зустрівся у Москві з Володимиром Путіним. Після перемовин президент Франції заявив, що важливо знизити напруженість ситуації навколо України, проте російський президент вкотре цинічно маніпулював темою України.
- Еммануель Макрон переконаний, що під час візиту до Росії досягнув поставленої мети – переговори, за його словами, "врятували ситуацію між Україною та Росією від загострення".
- 8 лютого лідер Франції прибув до України, сталося це вперше за останні 24 роки. Країни розширили свою співпрацю, у межах військово-технічного співробітництва зокрема.