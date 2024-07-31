Китай має специфічну дипломатію: чи реальний зараз візит Сі до України

Нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба відвідав КНР, де зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї. Зараз Україна запросила міністра закордонних справ Китаю відвідати нашу державу.

Активізація Пекіна у темі російсько-української війни є спробою взяти на себе ініціативу, продемонструвати "нейтральність" у відносинах з Росією та Україною. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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"Пас" у бік Європи

Максим Джигун вважає, що Китай потребує таких кроків, як запрошення українського міністра закордонних справ, для торгівлі з Європою. Адже минула розмова між лідером КНР Сі Цзіньпіном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн закінчилася чіткими сигналами, що торгівля з Європою, посилення присутності Китаю у ЄС можлива лише, якщо Пекін гратиме за чіткими правилами гри. Зокрема, у питанні розв’язання різних конфліктів та підтримки чи непідтримки Росії.

Це такий "пас" у бік Європи. Мовляв, "ми готові до діалогу, навіть вашого міністра закордонних справ запросили". Тут китайці, очевидно, відігравали свою партію. Вона була не надто орієнтована на пошуки якогось конструктиву у російсько-українському протистоянні та закінченні цієї війни,

– припустив він.

Важливий крок з боку України

Політолог зазначив, що запрошення главі китайського МЗС Ван Ї приїхати до України – це важливий крок. Не виключаю, що були певні домовленості під час зустрічі у китайських містах. Але навряд чи варто очікувати, що найближчим часом Пекін приїде з візитом до Києва на рівні такого високого представництва.

З іншого боку, часто такі заяви про посилення відносин, спілкування на рівні міністрів чи інших високих представників закінчуються зустрічами на рівні керівників держав.

В ідеалі було б привезти до Києва Сі Цзіньпіна та продемонструвати, що у нас з ними є контакт, вони готові бути посередником, який заслуговує уваги. Але не треба думати, що це якийсь базовий сценарій і вдасться його реалізувати з такою специфічною країною, як Китай, у якої дипломатія дуже планомірна, багатовекторна, повільна. Було б величезним успіхом, який не має дуже реалістичного вигляду,

– сказав Джигун.

Китаю потрібно демонструвати свій вплив на міжнародному рівні, тому що його метою є серйозніше протистояння зі США, освоювання політичних ринків за межами Китаю та свого регіону. Тому не виключено, що Пекін може "бити важкою артилерією" у вигляді зустрічей на високому рівні за межами КНР з представниками України, Росії.