Про це також свідчить нещодавня зустріч у Китаї глави МЗС країни Ван Ї з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Водночас у виданні зазначають, що ці зусилля можуть бути використані Пекіном для досягнення власних цілей.

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Як Китай зміцнює свою геополітичну роль

У виданні вважають, що китайський лідер Сі Цзіньпін підсилює дипломатичні зусилля на фоні можливих змін у міжнародній політиці після виборів у США.

Про це може свідчити перша з 2022 року зустріч глави МЗС Китаю Ван Ї з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Пекін також направив свого спецпредставника Лі Хуея до Бразилії, Південної Африки та Індонезії, щоб сприяти відновленню мирних переговорів.

Директор Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Габуєв зазначає, що Китай бачить можливість зміцнити свою роль на світовій арені. Він також вважає, що мирні переговори "можуть відбутися вже в цьому році".

Пекін хоче отримати свою частку успіху і позиціонувати себе як такого, що відіграє конструктивну роль і буде відзначений за це,

– зауважив Габуєв.

Чому Сі Цзіньпін прагне стати світовим миротворцем

У статті зазначають, що Сі Цзіньпін прагне зміцнити свій авторитет миротворця в регіонах, де традиційно домінує Вашингтон.

До прикладу, нещодавній візит Кулеби до Китаю збігся з ініціативою Пекіна з підписання угоди про створення тимчасового уряду національної єдності між палестинський ворогуючими фракціями.

"Китай відіграватиме більш важливу роль у мирних переговорах, у миротворчості та розмовах — не лише на Близькому Сході та в Україні, але й у всьому світі", – заявив професор міжнародних відносин в Університеті Ренмін Ван Івей.

Він додав, що Пекін викликає все більше довіри у країн Глобального Півдня, адже він не втручається у внутрішні справи країн. Водночас Україна могла б сприйняти схвалення Китаєм будь-якого мирного плану, як знак прихильності Росії.

Доцент Джа Ян Чонг з Національного університету Сінгапуру зауважив, що Пекін використовує ситуацію в Україні для досягнення своїх власних цілей, не пропонуючи конкретних кроків до миру.