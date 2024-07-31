Китай имеет специфическую дипломатию: реален ли сейчас визит Си в Украину

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил КНР, где встретился со своим китайским коллегой Ван И. Сейчас Украина пригласила министра иностранных дел Китая посетить наше государство.

Активизация Пекина в теме российско-украинской войны является попыткой взять на себя инициативу, продемонстрировать "нейтральность" в отношениях с Россией и Украиной. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

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"Пас" в сторону Европы

Максим Джигун считает, что Китай нуждается в таких шагах, как приглашение украинского министра иностранных дел, для торговли с Европой. Ведь прошлый разговор между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен закончился четкими сигналами, что торговля с Европой, усиление присутствия Китая в ЕС возможна только, если Пекин будет играть по четким правилам игры. В частности, в вопросе решения различных конфликтов и поддержки или неподдержки России.

Это такой "пас" в сторону Европы. Мол, "мы готовы к диалогу, даже вашего министра иностранных дел пригласили". Здесь китайцы, очевидно, играли свою партию. Она была не слишком ориентирована на поиски какого-то конструктива в российско-украинском противостоянии и окончании этой войны,

– предположил он.

Важный шаг со стороны Украины

Политолог отметил, что приглашение главе китайского МИД Ван И приехать в Украину – это важный шаг. Не исключаю, что были определенные договоренности во время встречи в китайских городах. Но вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время Пекин приедет с визитом в Киев на уровне такого высокого представительства.

С другой стороны, часто такие заявления об усилении отношений, общения на уровне министров или других высоких представителей заканчиваются встречами на уровне руководителей государств.

В идеале было бы привезти в Киев Си Цзиньпина и продемонстрировать, что у нас с ними есть контакт, они готовы быть посредником, который заслуживает внимания. Но не надо думать, что это какой-то базовый сценарий и удастся его реализовать с такой специфической страной, как Китай, у которой дипломатия очень планомерная, многовекторная, медленная. Было бы огромным успехом, который не имеет очень реалистичного вида,

– сказал Джигун.

Китаю нужно демонстрировать свое влияние на международном уровне, потому что его целью является более серьезное противостояние со США, освоение политических рынков за пределами Китая и своего региона. Поэтому не исключено, что Пекин может "бить тяжелой артиллерией" в виде встреч на высоком уровне за пределами КНР с представителями Украины, России.