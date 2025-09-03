У середу, 3 вересня, Володимир Путін завершив свій кількаденний візит до Китаю пресконференцією. На ній він вигадав новий статус для Володимира Зеленського, чиї президентські повноваження вже нібито завершилися.

Російський диктатор назвав українського лідера "чинним головою адміністрації". Його виступ цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Чому Путін знову заперечує легітимність Зеленського?

За словами диктатора, він ніколи не виключав можливості зустрічі з Зеленським, ба більше, готовий провести її в Москві. Однак у цьому питанні Путіна все ж турбує те, що президентські повноваження українського лідера нібито закінчилися.

Потрібно просто уважно прочитати текст… Жодних способів продовження повноважень Президента України в Конституції України не передбачено. Взагалі жодних. Обрали на 5 років, 5 років минуло. Все…

– переконує очільник Кремля.

На його думку, те, що вибори під час воєнного стану не проводяться, не означає автоматичного продовження повноважень президента. Їх нібито потрібно передати спікерові Верховної Ради, зокрема й повноваження Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Що пропонує Кремль Україні?

Путін також озвучив декілька порад – аби Київ зберіг легітимність і брав повноцінну участь у процесах мирного врегулювання.

Насамперед для розв'язання територіальних питань буцімто потрібно провести референдум, для чого необхідне скасування воєнного стану. Натомість воно веде до проведення президентських виборів.

І цей процес триватиме нескінченно. Результат виборів незрозумілий, але після цього треба отримати висновок Конституційного суду… У нього (Конституційного суду – 24 Канал) немає кворуму для прийняття рішень,

– вважає очільник Кремля.

Тож, на його думку, проводити зустрічі з "чинним головою адміністрації" України, тобто Зеленським, – "просто шлях в нікуди". Водночас Путін нібито ніколи не відмовлявся навіть від цього.

