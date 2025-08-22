Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що запропонував Володимиру Зеленському провести реформу відомства. Її головна ідея полягає у залученні до роботи військових та ветеранів бойових дій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Єрмака.

Читайте також У Зеленського відповіли, чи може відбутися референдум щодо визнання російської окупації

Як хочуть реформувати ОП?

За словами Андрія Єрмака, ідея полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу Президента складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.

Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди – мірило честі, моралі й відданості Україні,

– написав керівник ОП.

Єрмак також навів приклад свого заступника, полковника Павла Паліси, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр". За словами посадовця, на війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій.

Тепер, в Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому,

– підкреслив Єрмак.

Крім того, керівник ОП зазначив, що приклад ветеранів важливий не лише для державних інституцій: бізнес, ІТ та культура також повинні активно залучати їх до своїх команд, адже це робить систему сильнішою й справедливішою.

На військовослужбовців чекають зміни