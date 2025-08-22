Зеленський підтримав: в ОП планують суттєво збільшити кількість працівників-військових
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував реформу, яка залучатиме військових з бойовим досвідом до роботи в ОП.
- За словами Єрмака, приклад ветеранів важливий для державних інституцій, бізнесу, ІТ та культури, щоб зробити систему сильнішою й справедливішою.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що запропонував Володимиру Зеленському провести реформу відомства. Її головна ідея полягає у залученні до роботи військових та ветеранів бойових дій.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Єрмака.
Як хочуть реформувати ОП?
За словами Андрія Єрмака, ідея полягає в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу Президента складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.
Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди – мірило честі, моралі й відданості Україні,
– написав керівник ОП.
Єрмак також навів приклад свого заступника, полковника Павла Паліси, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр". За словами посадовця, на війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій.
Тепер, в Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому,
– підкреслив Єрмак.
Крім того, керівник ОП зазначив, що приклад ветеранів важливий не лише для державних інституцій: бізнес, ІТ та культура також повинні активно залучати їх до своїх команд, адже це робить систему сильнішою й справедливішою.
На військовослужбовців чекають зміни
- Володимир Зеленський 21 серпня підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки. Ще 15 днів можуть надати залежно від можливостей у підрозділі.
- Також учасники бойових дій матимуть право на додаткову відпустку на 14 днів, яка не діяла під час воєнного стану.
- Додаткові функції з'являться і в застосунку для військовослужбовців Армія+, зокрема сервіси для замовлення постачання, отримання трьох документів онлайн, центр нотифікацій та чотири додаткові послуги в розділі "Плюси".