Реформа системи ТЦК: у громадах можуть з'явитися нові селищні відділення

У Верховній Раді України пропонують внести зміни до низки законів для вдосконалення роботи органів військового управління, відповідальних за військовий обов'язок, службу, мобілізаційну підготовку та саму мобілізацію. Це може означати створення селищних центрів комплектування у громадах.

Відповідний законопроєкт під номером 14320 зареєстрували у Верховній Раді України за ініціативою Міноборони. Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал Судово-юридичної газети.

Що передбачають зміни в системі ТЦК?

Нововведення покликані усунути організаційно-правові проблеми в діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Труднощі особливо загострилися після адміністративно-територіальної реформи 2020 року та в умовах воєнного стану.

Документ пропонує розширити мережу органів шляхом створення селищних ТЦК та СП на базі наявних відокремлених відділів районних центрів, наділивши їх статусом юридичної особи та повними управлінськими повноваженнями.

Важливо! У законодавстві планується замінити поняття "міські" на "міські (селищні)" та закріпити за новими центрами функції, аналогічні районним і міським ТЦК.

Необхідність реформи пояснюється тим, що після реорганізації військових комісаріатів у ТЦК чинна структура виявилася недостатньо адаптованою до викликів війни та масштабної мобілізації.

Нині 344 відокремлені відділи районних ТЦК не мають юридичної самостійності, через що їхні керівники не можуть самостійно видавати довідки для реалізації державних гарантій, оформлювати призов чи видавати накази, а також розглядати адміністративні правопорушення.

Більшість рішень доводиться узгоджувати в районних центрах, розташованих за десятки кілометрів, що ускладнює доступ громадян до послуг, створює логістичні проблеми та гальмує мобілізацію.

На які результати реформи очікувати?

У разі ухвалення закону селищні центри зможуть самостійно вести Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів, ухвалювати рішення без постійного погодження з вищим рівнем та оперативніше надавати адміністративні послуги, зокрема оформлювати відстрочки.

Для громадян це означатиме спрощення процедур, менше поїздок і швидше розв'язання питань, а для держави – ефективнішу мобілізацію, розвантаження районних ТЦК та посилення їхньої спроможності.

Реалізація змін не потребуватиме додаткових бюджетних коштів, закон набуде чинності одразу після опублікування, а уряд матиме три місяці на адаптацію нормативних актів.

Таким способом, цей законопроєкт може стати важливим кроком в адаптації системи військового обліку до реалій воєнного часу, забезпечивши її ефективнішу присутність на рівні місцевих громад.

