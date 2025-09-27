У ніч на 27 вересня дрони атакували російську нафтоперекачувальну станцію в Чувашії. Через обстріл об'єкт припинив роботу.

Чуваська Республіка розташована у Поволжі. Про це розповідає 24 Канал.

Наскільки далеко знаходиться Чувашія від України?

Регіон з центом у місті Чебоксари відомий як "серединна земля" Росії з давньою історією співіснування слов'янських, тюркських і фіно-угорських народів.

Зауважте! Саме ця республіка була під ефективними ударами БпЛА вночі 27 вересня. Очільник Чувашії Олег Ніколаєв повідомив, що дроновий удар пошкодив нафтоперекачувальну станцію. Він зазначив, що пошкодження нібито незначні, проте об'єкт призупинив роботу.

Економіка Чувашії базується на промисловості, сільському господарстві та енергетиці, зокрема важливу роль відіграє гідроелектростанції на Волзі.

Відстань від України до Чуваської Республіки становить близько 960 кілометрів.

Де розташована Чувашія: дивіться на карті

Площа республіки становить близько 18 300 квадратних кілометрів.

До речі, подібний випадок атак дронів у Чувашії відбувся 9 березня 2025 року, вперше від початку російсько-української війни, безпілотники атакували регіон, уразивши нафтобазу в Чебоксарах, зокрема комбінат "Буревісник".

Що відомо про інші успішні атаки на російські об'єкти?