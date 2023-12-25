Конгрес США не зумів проголосувати закон про видатки на зовнішню безпеку до кінця 2023 року попри всі намагання Білого дому пришвидшити цей процес. Зараз м'яч на полі республіканців, які мають підтвердити, що вони дійсно мають бажання піти на угоду із демократами.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. Він погодився, що проблема з незаконною міграцією до США дійсно існує, але зазначив, що окремі пропозиції республіканців можуть нашкодити американській економіці.

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Республіканці й питання мексиканського кордону

Американські політики намагаються вбити дракона під назвою "міграційна проблема". Ця проблема дійсно існує, адже майже 10 тисяч людей на день нелегально перетинають американський кордон із Мексикою.

Цим маршрутом користуються і мексиканці, і венесуельці, і китайці, і навіть росіяни. Це свідчить про важливість підтримки безпеки в усьому світі, адже США не можуть відгородитися від усіх, хто прагне потрапити до цієї країни.

"Поведінка республіканців є антиамериканською. Вони не просто хочуть нашкодити адміністрації (Байдена – 24 Канал), вони хочуть нашкодити американській економіці. Нам потрібні легальні працівники, а вони (республіканці – 24 Канал) не дають їм отримати документи, щоб працівники мали можливість працювати (в США – 24 Канал). Це шкодить економіці й національній безпеці – вони працюють під агента Путіна", – наголосив Рашкін.

Зараз на республіканців тисне готовність Демократичної партії до компромісу в питанні міграційної політики. І багато що залежить від того, наскільки щирим є бажання Республіканської партії досягти згоди із демократами.

Якщо республіканці говорять, що (безпека – 24 Канал) південного кордону – це найважливіша річ у їхньому житті, тоді давайте голосувати (за це рішення – 24 Канал), куди ж ви поїхали?

– запитує Рашкін.

Зрештою, все зводиться до того, що виборцям доведеться вирішувати, чи хочуть вони мати Дональда Трампа за президента. Зараз Республіканська партія має безліч можливостей зійти зі стежки під назвою "трампізм", але скидається, що цього, на жаль, не хочуть республіканські виборці.

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