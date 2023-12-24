Ситуація загострюється ще й передвиборчим протистоянням. Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, які шанси ухвалення допомоги від США та на що Україна може розраховувати у 2024 році.

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Що гальмує ухвалення рішення

Насамперед треба все ж таки дочекатися, що у США проголосують за пакет допомоги. На думку Фесенка, щодо Ленд-Лізу, на жаль, теж спрацювали міжпартійні суперечки. Втім, Ленд-Ліз – це ж не безоплатна допомога. Те, що Україна має отримати – це пряма допомога, а за Ленд-Ліз доведеться платити.

У пільговому режимі це будуть борги,

– зазначив політолог.

У нинішній ситуації Ленд-Ліз міг би спрацювати як страхувальний інструмент, але від цього виграли б військові кампанії пов'язані з Республіканською партією.

Треба дочекатися, коли розв'яжуть міграційну проблему в Конгресі, знайдуть компроміс. Я думаю, що шанси на ухвалення безпекового пакета достатньо високі,

– мовив Фесенко.

Крім цього, політолог звернув увагу на те, що спікер Палати представників Майк Джонсон, який є представником республіканської партії, привітав українців з Різдвом, висловив підтримку Україні в протистоянні з Росією. Це свідчить про те, що щодо України суперечностей немає. Спрацьовують саме міжпартійні розбіжності.

Поки працює план "Б"

Політолог зауважив, що як мінімум на найближчий місяць фінансова проблема вирішена. Адже Україна отримала допомогу від міжнародних фінансових інституцій, а також від окремих країн. До того ж до кінця року наша держава отримуватиме військову допомогу від США.

Українці отримують військову допомогу від європейських країн, зокрема, Фінляндія збільшила вдвічі виробництво артилерійських снарядів для України. Декілька пакетів військової допомоги протягом останніх півтора місяця надала Німеччина,

– наголосив Фесенко.

Коли президент був на саміті країн Північної Європи теж домовились про додаткові фінансові й військові пакети допомоги. Нестача коштів і зброї від США зараз частково перекривається європейськими країнами. Також Світовий банк надав пільговий кредит.

"Ситуація не критична, але безумовно питання фінансування безпекових потреб дуже важливе для України. Сподіваємось, що після повернення з різдвяних канікул конгресмени й сенатори розв'яжуть це питання", – підсумував політолог.

Допомога Україні від США