Хоч цьогоріч Конгрес США так і не ухвалив надання Україні 61 мільярда доларів, планує зробити це наступного року. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, заявивши, що Штати не зможуть перестати підтримувати Україну.

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Коли американці ухвалять закон про допомогу Україні

Голосування за виділення допомоги у понад 61 мільярдів доларів України досі перебуває у підвішеному стані. Конгрес оголосив, що ймовірно, ухвалить рішення в січні 2024 року. Головний камінь спотикання між демократами та республіканцями – пункт про міграційні проблеми США.

Натомість у Європі активно підтримують Україну на всіх напрямках, що підриває авторитет США.

"Американці не можуть дозволити, щоб європейці відкрили перспективу переходу для України з російської сфери впливу до європейської. Для того, щоб здійснити це, треба й прийняти допомогу 50 мільярдів євро. Тож я думаю, європейці зроблять і другий крок, даючи цю підтримку", – зазначив Осипенко.

Через те припускаємо, що американці не зможуть "пасти задніх" та не ухвалити рішення про виділення коштів Україні. Її авторитет тоді справді може впасти на геополітичній арені.

"Робимо висновок, що в другій половині січня буде прийнято рішення. Раніше чи пізніше американці під тиском зовнішніх чинників та під впливом зміни політики всередині", – пояснив політолог.

Власне, у Сполучених Штатах зараз активно просувають республіканку Нікі Гейлі як альтернативу Дональду Трампу на виборах. Вона підтримує Україну та засуджує російську агресію. Це все може свідчити про зміни на краще у внутрішній політиці США.

Є "план Б"

Важливо зазначити й інше. У виданні The New York Times повідомили, що Адміністрація Джо Байдена проводить термінові переговори з партнерами щодо передачі Україні заморожених російських активів. Мовиться про 300 мільярдів доларів.

Мені видається, що це виглядає як план Б у Сполучених Штатах. Якщо не буде допомоги, чи вона затягуватиметься саме в США, то надання заморожених активів Росії є вірогідним,

– Руслан Осипенко.

Хоч для країн, які можуть узгодити це рішення, є великі репутаційні ризики. Адже право власності на суверенні активи було недоторканим і становило основу економічного розвитку країн Заходу.

Чому є ризики для євро

Європейський центральний банк на початку виступив проти передачі Україна будь-яких суверенних активів Росії. Такої думки дотримується і директорка банку Крістін Лагард, і віцепрем'єр Луїс де Гіндос, обґрунтовуючи таку позицію ризиками для євро.

Річ у тім, що ЄС боїться, якщо буде прецедент передачі суверенних російських активів Україні, то це вдарить по іміджу євро як по резервній валюті. Власне російські активи захищені дипломатичним статусом і де дорівнюють активам російських олігархів, які потрапили під санкції.

"Зараз готується інформаційний ґрунт, мовляв, це справедливе рішення на несправедливу війну. Те, що обговорюють можливість передачі цих активів, свідчить, що Росія програла, а оці виплати можуть бути як аванс по контрибуціях", – наголосив політолог.

Власне, це також є показником, що Захід буде з Україною до перемоги у війні, допомагаючи усім, чим зможе.

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