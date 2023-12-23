Хотя в этом году Конгресс США так и не принял предоставление Украине 61 миллиарда долларов, планирует сделать это в следующем году. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, заявив, что Штаты не смогут перестать поддерживать Украину.

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Когда американцы примут закон о помощи Украине

Голосование за выделение помощи более чем в 61 миллиардов долларов Украины до сих пор находится во взвешенном состоянии. Конгресс объявил, что, вероятно, примет решение в январе 2024 года. Главный камень преткновения между демократами и республиканцами – пункт о миграционных проблемах США.

В Европе же активно поддерживают Украину во всех направлениях, что подрывает авторитет США.

"Американцы не могут позволить, чтобы европейцы открыли перспективу перехода для Украины из российской сферы влияния к европейской. Для того чтобы осуществить это, нужно и принять помощь 50 миллиардов евро. Поэтому я думаю, европейцы сделают и второй шаг, давая эту поддержку", – отметил Осипенко.

Поэтому предполагаем, что американцы не смогут "пасти задних" и не принять решение о выделении средств Украине. Ее авторитет тогда действительно может упасть на геополитической арене.

"Делаем вывод, что во второй половине января будет принято решение. Рано или поздно американцы под давлением внешних факторов и под влиянием изменения политики внутри", – объяснил политолог.

По сути, в Соединенных Штатах сейчас активно продвигают республиканку Ники Гейли как альтернативу Дональду Трампу на выборах. Она поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. Это все может свидетельствовать об изменениях к лучшему во внутренней политике США.

Есть "план Б"

Важно отметить и другое. В издании The New York Times сообщили, что Администрация Джо Байдена проводит срочные переговоры с партнерами по передаче Украине замороженных российских активов Речь идет о 300 миллиардах долларов.

Мне кажется, это выглядит как план Б в Соединенных Штатах. Если не будет помощи, будет ли она затягиваться именно в США, то предоставление замороженных активов России вероятным,

– Руслан Осипенко.

Хотя для стран, которые могут согласовать это решение, есть большие репутационные риски. Право собственности на суверенные активы было неприкосновенным и составляло основу экономического развития стран Запада.

Почему есть риски для евро

Европейский центральный банк в начале выступил против передачи Украины любых суверенных активов России. Такого мнения придерживается и директор банка Кристин Лагард, и вице-премьер Луис де Гиндос, обосновывая такую позицию рисками для евро.

Дело в том, что ЕС боится, если будет прецедент передачи суверенных российских активов Украине, это ударит по имиджу евро как по резервной валюте. Собственно российские активы защищены дипломатическим статусом и равны активам российских олигархов, попавших под санкции.

"Сейчас готовится информационная почва, мол, это справедливое решение на несправедливую войну. То, что обсуждают возможность передачи этих активов, свидетельствует, что Россия проиграла, а эти выплаты могут быть как аванс по контрибуциям", – подчеркнул политолог.

Собственно, это также показатель, что Запад будет с Украиной к победе в войне, помогая всем, чем сможет.

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