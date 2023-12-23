Хотя в этом году Конгресс США так и не принял предоставление Украине 61 миллиарда долларов, планирует сделать это в следующем году. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, заявив, что Штаты не смогут перестать поддерживать Украину.
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Когда американцы примут закон о помощи Украине
Голосование за выделение помощи более чем в 61 миллиардов долларов Украины до сих пор находится во взвешенном состоянии. Конгресс объявил, что, вероятно, примет решение в январе 2024 года. Главный камень преткновения между демократами и республиканцами – пункт о миграционных проблемах США.
В Европе же активно поддерживают Украину во всех направлениях, что подрывает авторитет США.
"Американцы не могут позволить, чтобы европейцы открыли перспективу перехода для Украины из российской сферы влияния к европейской. Для того чтобы осуществить это, нужно и принять помощь 50 миллиардов евро. Поэтому я думаю, европейцы сделают и второй шаг, давая эту поддержку", – отметил Осипенко.
Поэтому предполагаем, что американцы не смогут "пасти задних" и не принять решение о выделении средств Украине. Ее авторитет тогда действительно может упасть на геополитической арене.
"Делаем вывод, что во второй половине января будет принято решение. Рано или поздно американцы под давлением внешних факторов и под влиянием изменения политики внутри", – объяснил политолог.
По сути, в Соединенных Штатах сейчас активно продвигают республиканку Ники Гейли как альтернативу Дональду Трампу на выборах. Она поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию. Это все может свидетельствовать об изменениях к лучшему во внутренней политике США.
Есть "план Б"
Важно отметить и другое. В издании The New York Times сообщили, что Администрация Джо Байдена проводит срочные переговоры с партнерами по передаче Украине замороженных российских активов Речь идет о 300 миллиардах долларов.
Мне кажется, это выглядит как план Б в Соединенных Штатах. Если не будет помощи, будет ли она затягиваться именно в США, то предоставление замороженных активов России вероятным,
– Руслан Осипенко.
Хотя для стран, которые могут согласовать это решение, есть большие репутационные риски. Право собственности на суверенные активы было неприкосновенным и составляло основу экономического развития стран Запада.
Почему есть риски для евро
Европейский центральный банк в начале выступил против передачи Украины любых суверенных активов России. Такого мнения придерживается и директор банка Кристин Лагард, и вице-премьер Луис де Гиндос, обосновывая такую позицию рисками для евро.
Дело в том, что ЕС боится, если будет прецедент передачи суверенных российских активов Украине, это ударит по имиджу евро как по резервной валюте. Собственно российские активы защищены дипломатическим статусом и равны активам российских олигархов, попавших под санкции.
"Сейчас готовится информационная почва, мол, это справедливое решение на несправедливую войну. То, что обсуждают возможность передачи этих активов, свидетельствует, что Россия проиграла, а эти выплаты могут быть как аванс по контрибуциям", – подчеркнул политолог.
Собственно, это также показатель, что Запад будет с Украиной к победе в войне, помогая всем, чем сможет.
Помощь от США: последние новости
- На прошлой неделе Конгресс США одобрил законопроект об оборонной политике США. Уже 22 декабря президент США Джо Байден подписал его 22 декабря. Интересно, что там прописана также помощь Украине на протяжении 2024 – 2025 годов. СМИ сообщают, что говорится об инициативе содействия безопасности до 2026 года. Это, в свою очередь, позволит выделить 300 миллиардов долларов на программу.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США имеют четкий план развития Украины, в частности по вопросу демократии, армии и экономики. Более того, Соединенные Штаты пытаются привлечь все больше стран для поддержки Украины в войне с Россией.
- Добавим, что США продолжает давить на военную машину России. В частности, Байден подписал указ, согласно которому Министерство финансов страны сможет блокировать операции, способствующие оборонной промышленности России.