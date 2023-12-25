"Работают под агента Путина": как позиция республиканцев вредит нацбезопасности США
Конгресс США не сумел проголосовать закон о расходах на внешнюю безопасность до конца 2023 года, несмотря на все попытки Белого дома ускорить этот процесс. Сейчас мяч на поле республиканцев, которые должны подтвердить, что у них действительно есть желание пойти на соглашение с демократами.
Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. Он согласился, что проблема с незаконной миграцией в США действительно существует, но отметил, что отдельные предложения республиканцев могут навредить американской экономике.
Смотрите также США не могут остаться без бюджета: политолог спрогнозировал, когда Украина получит помощь
Республиканцы и вопросы мексиканской границы
Американские политики пытаются убить дракона под названием "миграционная проблема". Эта проблема действительно существует, ведь почти 10 тысяч человек в день нелегально пересекают американскую границу с Мексикой.
Этим маршрутом пользуются и мексиканцы, и венесуэльцы, и китайцы, и даже россияне. Это свидетельствует о важности поддержания безопасности во всем мире, ведь США не могут отгородиться от всех, кто стремится попасть в эту страну.
"Поведение республиканцев антиамериканское. Они не просто хотят навредить администрации (Байдена – 24 Канал), они хотят навредить американской экономике. Нам нужны легальные рабочие, а они (республиканцы – 24 Канал) не дают им получить документы, чтобы рабочие имели возможность работать (в США – 24 Канал). Это вредит экономике и национальной безопасности – они работают под агента Путина", – подчеркнул Рашкин.
Сейчас на республиканцев давит готовность Демократической партии к компромиссу в вопросе миграционной политики. И многое зависит от того, насколько искренним является желание Республиканской партии достичь согласия с демократами.
Если республиканцы говорят, что (безопасность – 24 Канал) южной границы – это самая важная вещь в их жизни, тогда давайте голосовать (за это решение – 24 Канал), куда же вы уехали?
– спрашивает Рашкин.
В конце концов все сводится к тому, что избирателям придется решать, хотят ли они иметь Дональда Трампа при президенте. Сейчас Республиканская партия имеет множество возможностей сойти с тропы под названием "трампизм", но похоже, что этого, к сожалению, не хотят республиканские избиратели.
У Трампа возникли новые проблемы с участием в выборах
- Верховный суд Колорадо решил возможность Трампа баллотироваться на пост президента. В своем решении судьи впервые постановили, что причастность экс-президента к штурму Капитолия в 2021 году является достаточным основанием для того, чтобы считать его "мятежником против США".
- Одна из поправок к конституции страны свидетельствует, что человек, участвовавший в восстании против США, не может быть избран на государственную службу. Однако эту статью уже почти столетие не применяли, из-за чего у американской правовой системы есть разногласия в ее трактовке.
- Штат Колорадо традиционно поддерживает демократов, поэтому это решение может и не повлиять на избирательный процесс из-за особенности политической системы США. Однако аналогичные решения сейчас рассматривают и в судах других штатах, и если там придут к подобным выводам, ситуация может стать более угрожающей для экс-президента.
- Окончательную точку в этом вопросе способен поставить Верховный Суд США, в который апелляцию на это решение пока не направляли. В нем большинство судей – прореспубликанские, однако это не означает, что они гарантированно примут решение в пользу Трампа.
- Главная угроза от избрания Трампа президентом США для юридической системы США состоит в том, что, выиграв выборы, он, как президент, сможет принимать решение о помиловании преступников. И если его также признают виновным в каком-либо преступлении, Трамп может решиться на применение процедуры помилования по отношению к себе.