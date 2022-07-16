Ресурси путіна у війні проти України дуже обмежені: що це означає

Мене тут увесь час звинувачують у песимізмі та поразці. Я не дуже розумію, де сьогодні розташовуються оптимізм і песимізм.

Ось, наприклад, одна з центральних стратагем президента путіна полягає в тому, щоб завдати максимальної шкоди Україні, вбивши якнайбільше людей, знищивши якнайбільше будівель, інфраструктури та економіки. І таким чином показати всім, що опір вимогам зла марний і нераціональний.

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Розуміння цієї стратегії – це песимізм чи оптимізм?

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

При цьому я не просто переконаний, а розумію, що за все це росії доведеться заплатити. Економічним і людським збитком у відповідь. Доведеться заплатити тим самим людям у росії, які якраз зчитують путінське попередження і вважають, що злу нераціонально чинити спротив, якщо воно могутнє.

Що краще вдавати, що ти його не помічаєш, не бачиш і не маєш до нього жодного відношення, зрозуміло. Але росії доведеться за це заплатити, і ми не можемо нічого змінити. – Оптимізм це чи песимізм?

Я вважаю, що підтримка війни в росії є ненадійною та тендітною. І російський обиватель внутрішньо готовий до того, щоб засудити путіна за цю війну, коли зрозуміє, що витрати війни надто високі. Але це його не врятує. І невиразна свідомість цього факту й утримує його від такого визнання поки що. – Оптимізм це чи песимізм?

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Стратегія путіна

Власне в цьому і полягає на даному етапі стратегія путіна: вчинити якнайбільше злочинів від імені росії й цим закріпити її нерозривний зв'язок із собою. Така всеросійська нечаївщина. – І розуміння механізму цієї стратегії – це, мабуть, оптимізм, чи не так?

Мені здається, що ресурси путіна для ведення війни дуже обмежені. І саме тому ми побачимо найближчими місяцями – з липня до жовтня – її ескалацію. Від запровадження обов'язкового призову до виконання функцій у рамках "спеціальної операції" 15 липня до повного відключення газу Європі. І далеко не факт, що Європа встоїть перед цією загрозою. – Це, мабуть, песимізм. (Тільки, російські люди, будь ласка, не вчіть Європу, як жити в цьому місці, розберіться спочатку із собою.)

У темні часи песимізм – це єдина осмислена форма оптимізму, тому що вона дає якесь розуміння точки застосування та масштабу зусиль необхідного опору.

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