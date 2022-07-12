Вони вже не ховаються, як у лютому – березні, а потрапляють у різні ЗМІ зі своїми закликами до примирення. Газові російські гроші не смердять, доведений факт.

Читайте Війна росії проти України: кремль готовий до крайніх заходів

Так вже було

В одній з таких дискусій я сказав, що європейці просто погано знають історію. Бо одного разу вони вже "умиротворювали" диктатора Гітлера, віддавши йому Судети.

Гадаючи, що це унеможливить війну. І прорахувались. Так що краще б вже мовчали, якщо не здатні допомагати спротиву.

Цікаво "Масяня" напророкувала росії химерний фінал, але раби путіна не дізнаються про нього

Що казав Черчилль

Довелось заглянути в часи Другої світової й віднайти спеціально для таких "спікерів" цитату, яка актуальна і зараз. "Умиротворювач підгодовує крокодила, думаючи, що той з'їсть його останнім". Черчилль.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Важливо – лукашенко зіткнувся із загрозою військового перевороту в Білорусі: дивіться відео