Они уже не прячутся, как в феврале – марте, а попадают в разные СМИ со своими призывами к примирению. Газовые российские деньги не воняют, доказанный факт.

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Так уже было

В одной из таких дискуссий я сказал, что европейцы просто плохо знают историю. Потому что однажды они уже "умиротворяли" диктатора Гитлера, отдав ему Судеты.

Думая, что это сделает невозможным войну. И просчитались. Так что лучше бы уж молчали, если не способны помогать сопротивлению.

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Что говорил Черчилль

Пришлось заглянуть во времена Второй мировой и найти специально для таких "спикеров" цитату, которая актуальна и сейчас. "Умиротворитель подкармливает крокодила, думая, что тот съест его последним". Черчилль.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

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