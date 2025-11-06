Кремль готується відправити резервістів на війну проти України, – ISW
- Путін підписав закон, що дозволяє участь активних резервістів у спеціальних тренуваннях для захисту інфраструктури на території Росії, куди відносять також окуповані області України.
- Виплати для них можуть забезпечити за допомогою положення про службу поблизу районів так званої "СВО".
У вівторок, 4 листопада, Володимир Путін підписав закон, що передбачає призов громадян на військову службу протягом усього календарного року. Окрім того, відтепер активним резервістам у Росії дозволено брати участь у спеціальних тренуваннях.
Йдеться про "забезпечення захисту" критично важливих об'єктів усередині країни, куди нібито належать окуповані українські області. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW від 5 листопада.
Як резервістів можуть відправити воювати?
Кремль продовжує створювати умови для відправлення активних резервістів на бойові дії в Україну. Йдеться про закон, який дозволяє активним резервістам проходити спеціальні тренування для "забезпечення захисту" критично важливих об'єктів.
І хоча раніше російські чиновники заявляли, що резервісти оборонятимуть інфраструктуру лише в їхньому рідному регіоні, у законі таких положень немає.
Нагадаємо, країна-агресорка визначає чотири незаконно анексовані українські області як свою частину, тож відсутність територіальних обмежень у документі дозволяє скеровувати резервістів до окупованих територій.
Як резервістам організують виплати за це?
Окрім того, 5 листопада Путін також ухвалив закон, який поширює щомісячні виплати контрактників на будь-який військових, що служать під час:
- відбиття військового вторгнення в Росію;
- військових провокацій на кордоні або території держави;
- поблизу районів, у яких проводять так звану "СВО".
У Інституті вивчення війни вважають, що рішення про виплати може бути пов'язане із законом про резервістів. Положення про тих, хто служить поблизу "СВО", можна використати для оплати участі військовозобов'язаних на війні в Україні.
Ймовірно, Кремль подає свої нещодавні законодавчі зміни щодо активних резервістів лише як частину планів із захисту інфраструктури, щоб приховати довгострокові плани щодо їх розгортання в Україні,
– підсумували в ISW.
Цікаво! Джерело в одній з найбільших нафтогазових компаній Росії повідомило опозиційному виданню "Верстка", що співробітники служби безпеки підприємства "не мають великих сподівань" на активних резервістів, які захищатимуть критичну інфраструктуру. На їхню думку, лише справжні армійські системи ППО можуть забезпечити належну безпеку.
Що відомо про "вічний призов" у Росії?
Нагадаємо, призов росіян на військову службу триватиме протягом усього року. Відтепер повістки надсилатимуть не лише навесні та восени.
Ексклюзивно для 24 Каналу політолог Валентин Гладких припустив – закон про "вічний призов" означає, що Путін готується продовжувати війну. Окрім того, про це свідчать дані західних розвідок.
Також в етері 24 Каналу ситуацію прокоментував полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Кремль у такий спосіб намагається компенсувати великі втрати на фронті та готується до масштабнішої примусової мобілізації.