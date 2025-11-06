Кремль готується відправити резервістів на війну проти України, – ISW

У вівторок, 4 листопада, Володимир Путін підписав закон, що передбачає призов громадян на військову службу протягом усього календарного року. Окрім того, відтепер активним резервістам у Росії дозволено брати участь у спеціальних тренуваннях.

Йдеться про "забезпечення захисту" критично важливих об'єктів усередині країни, куди нібито належать окуповані українські області. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт ISW від 5 листопада.

Дивіться також Покровськ та Мирноград під загрозою оточення: що там відбувається і як змінилася лінія фронту за тиждень

Як резервістів можуть відправити воювати?

Кремль продовжує створювати умови для відправлення активних резервістів на бойові дії в Україну. Йдеться про закон, який дозволяє активним резервістам проходити спеціальні тренування для "забезпечення захисту" критично важливих об'єктів.

І хоча раніше російські чиновники заявляли, що резервісти оборонятимуть інфраструктуру лише в їхньому рідному регіоні, у законі таких положень немає.

Нагадаємо, країна-агресорка визначає чотири незаконно анексовані українські області як свою частину, тож відсутність територіальних обмежень у документі дозволяє скеровувати резервістів до окупованих територій.

Як резервістам організують виплати за це?

Окрім того, 5 листопада Путін також ухвалив закон, який поширює щомісячні виплати контрактників на будь-який військових, що служать під час:

відбиття військового вторгнення в Росію;

військових провокацій на кордоні або території держави;

поблизу районів, у яких проводять так звану "СВО".

У Інституті вивчення війни вважають, що рішення про виплати може бути пов'язане із законом про резервістів. Положення про тих, хто служить поблизу "СВО", можна використати для оплати участі військовозобов'язаних на війні в Україні.

Ймовірно, Кремль подає свої нещодавні законодавчі зміни щодо активних резервістів лише як частину планів із захисту інфраструктури, щоб приховати довгострокові плани щодо їх розгортання в Україні,

– підсумували в ISW.

Цікаво! Джерело в одній з найбільших нафтогазових компаній Росії повідомило опозиційному виданню "Верстка", що співробітники служби безпеки підприємства "не мають великих сподівань" на активних резервістів, які захищатимуть критичну інфраструктуру. На їхню думку, лише справжні армійські системи ППО можуть забезпечити належну безпеку.

Що відомо про "вічний призов" у Росії?