Війна – це марафон: Резніков порівняв війну з бігом і сказав, де зараз Україна

Міністр оборони України Олексій Резніков порівняв війну з марафоном. Україна успішно "пробігла" усі попередні етапи.

Міністр зауважив, що на думку психологів, 21 день – це максимальний час, коли організм може тримати стрес на коротких запасах. Після цього терміну починається різкий зрив униз.

Психологи переконували Резнікова, що всередині та в соцмережах після 21 дня буде зайва агресія, з'явиться більше "зради" і так далі. Адже це відбувається на індивідуальному рівні та переходить у колективний. Те саме повториться ще через кілька місяців і навіть через рік.

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21 день війни був серйозним випробуванням

Резніков зауважив, що для нього 21 день війни був серйозним психоемоційним випробуванням.

На 21 день повномасштабної війни я зрозумів, що я закінчуюсь. Бракує ресурсів на відновлення, бо я сплю по 2 – 3 години. Спиш, не спиш, а просто перемикаєшся, підскакуєш, дивишся, що в телефоні, чи дзвонив президент, прем'єр-міністр, головком, не дзвонив,

– згадує міністр.

Коли він це зрозумів, то вирішив, що треба із собою щось робити, аби витримати і не здутися. Позаяк, на думку голови українського оборонного відомства, якщо людина закінчується психоемоційно, то потім вона закінчується й фізично, адже спрацьовує психосоматика.

"Я змушений був провести із собою сеанс психотерапії. Напевно, добу чи дві це зайняло. Їду в машині й думаю, потім відволікаюсь, потім знову. Тобто я провів таке дослідження сам із собою. У результаті я розкрив свою головну складність. Щоразу прокидаючись, я розумів, що чекаю, що "це закінчиться"", – зауважив Резніков.

Міністр додав, що в той час він мав внутрішнє очікування, що за 2 – 3 дні все закінчиться – Захід прокинеться, скаже, що терпіння більше немає, і запровадить санкції. Після роздумувань він чесно зізнався собі, що вже звик жити в стані гібридної війни з 2014 по 2022 рік, з війною на Сході та ООС.

"І це настільки незрівнянно вже з тим, що є зараз по всій країні, що той стан, в якому жила більша частина країни, він настільки нас не те, що влаштовував, але ми до нього звикли. Він став для багатьох буденним... І умовно кажучи, скажи багатьом 10 березня: "Хлопці, повертаємося в період ООС", я впевнений, що багато хто це прийняв би. Не страшно ходити до школи, садка, і навіть в Одесі купатися на пляжі", – пояснив посадовець.

Тоді Резніков зрозумів, що повномасштабна війна не закінчиться завтра чи післязавтра, а подібне невиправдане очікування його вимотувало.

"Щоразу після 2 – 3 годин нічної пересипки, це навіть не сон, я з цим очікуванням прокидався. Воно вимотувало жахливо, а невиправдані очікування призводять до агресії, розчарування", – зазначив міністр.

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Війна – не спринт, а марафон

Резніков заявив, що війна – це не спринтерська дистанція, 100, 60 чи 30-метрівка.

Коли я зрозумів, що це не спринт, а марафон, тоді я собі сказав – почекай, щоби пробігти останні 195 метрів марафонської дистанції, ти повинен до цього протриматися 42 кілометри. Це означає, що ти 42 кілометри мусиш накопичувати енергію, ресурс, тримати темп, розумно його витрачати й потім, коли залишиться 195 метрів, рвонути. Щоб першим торкнутися цієї стрічки чи хоча б бути у призах,

– пояснив міністр.

За його словами, українці зараз біжать марафон. Проте неможливо сказати, за скільки кілометрів від фінішу вони перебувають, адже це дуже умовне порівняння.

"Поки що весь цей етап ми успішно пробігли. Усі ці наші переможні акції у вигляді контрнаступів, визволення наших територій, уміння протистояти окупантам і навіть посилення нашої ППО. І навіть вміння збивати іранські дрони, і непотрапляння в блекаут, і непотрапляння в банкрутство, і навіть вміння з цього робити гроші, і платити податки, і навіть вивозити зерно та олію", – зауважив міністр.

Він додав, що Україна має унікальний уряд. Також нашій державі пощастило пройти випробування коронавірусом. Уряд Дениса Шмигаля сформувався 4 березня 2020 року, і за тиждень почалася світова пандемія, до якої ніхто не був готовий.

"Країни все виривали одна в одної, забирали вантажі з масками, кисневими апаратами, перехоплювали, виборювали майбутню вакцину. І уряд Дениса Шмигаля встояв, президент щодня робив селекторні наради, допомагав, керував як глава держави. За збереження демократії ми відбулися як держава, здатна приймати виклики", – зазначив Резніков.

Українське суспільство з розумінням поставилося до локдаунів і того, що не можна виходити на вулицю, ходити до ресторанів тощо. Своєю чергою, уряд навчився засідати онлайн.

"Це нас загартувало, коли з лютого 2022 року розпочалася відкрита фаза, повномасштабна війна, до цього була гібридна. Ми стали айронменами, змогли й бігти, і плисти, і крутити педалі", – заявив посадовець.

За його словами, уряд також навчився витривалості та взаємодії. Наразі він є дуже працездатним, без чвар та лайки.

Ми біжимо цей марафон, і я вважаю, що біжимо успішно. Причому вся країна. Мені б хотілося сказати, що ми на стільки-то кілометрів ближче до фінішу, але не можу цього сказати,

– підкреслив Резніков.

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Ніхто не знає, що буде попереду

За словами міністра, якщо вже порівнювати війну з марафоном, то українці зараз біжать пересіченою місцевістю. І найцікавіше те, що ніхто не знає, що попереду – не знає ґрунту, перепаду рельєфу та якою буде погода.

У класичних ралі гонщики заздалегідь проїжджають свій маршрут, штурман знає, що на нього завтра чекає. А ось ралі рейди, коли сів і погнав, на кшталт серії Париж-Дакар, тобі дають тільки роудбук із прив'язками до місцевості, щоб ти не загубився. Але ти не знаєш, що на тебе чекає попереду,

– зауважив Резніков.

Він додав, що у цьому забігові є нюанс – як у цивілізованому марафоні, ліворуч і праворуч аплодують глядачі, дають бігуну воду, бутерброди та вітаміни. І чим крутіше ти біжиш, тим більше тобі допомагають.