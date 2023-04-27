Война – это марафон: Резников сравнил войну с бегом и сказал, где сейчас Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил войну с марафоном. Украина успешно "пробежала" все предыдущие этапы.

Министр отметил, что, по мнению психологов, 21 день – это максимальное время, когда организм может держать стресс на коротких запасах. После этого срока начинается резкий срыв вниз.

Психологи убеждали Резникова, что внутри и в соцсетях после 21 дня будет излишняя агрессия, появится больше "зрады" и так далее. Ведь это происходит на индивидуальном уровне и переходит на коллективный. То же повторится еще через несколько месяцев и даже через год.

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21 день войны был серьезным испытанием

Резников заметил, что для него 21 день войны был серьезным психоэмоциональным испытанием.

На 21 день полномасштабной войны я понял, что заканчиваюсь. Не хватает ресурсов на восстановление, потому что я сплю по 2 – 3 часа. Спишь, не спишь, а просто переключаешься, подскакиваешь, смотришь, что в телефоне, звонил ли президент, премьер-министр, главком, не звонил,

– вспоминает министр.

Когда он это понял, то решил, что надо с собой что-то делать, чтобы выдержать и не сдуться. Так как, по мнению главы украинского оборонного ведомства, если человек заканчивается психоэмоционально, то потом он заканчивается и физически, ведь срабатывает психосоматика.

"Я вынужден был провести с собой сеанс психотерапии. Наверное, сутки или двое это заняло. Еду в машине и думаю, потом отвлекаюсь, потом снова. То есть я провел такое исследование сам с собой. В результате я раскрыл свою главную сложность. Каждый раз просыпаясь, я понимал, что жду, что "это закончится", – заметил Резников.

Министр добавил, что в то время у него было внутреннее ожидание, что через 2 – 3 дня все закончится – Запад проснется, скажет, что терпения больше нет, и введет санкции. После размышлений он честно признался себе, что уже привык жить в состоянии гибридной войны с 2014 по 2022 год, с войной на Востоке и ООС.

"И это настолько несравнимо уже с тем, что есть сейчас по всей стране, что то состояние, в котором жила большая часть страны, оно настолько нас не то, что устраивало, но мы к нему привыкли. Оно стало для многих обычным... И условно говоря, скажи многим 10 марта: "Ребята, возвращаемся в период ООС", я уверен, что многие бы это приняли. Не страшно ходить в школу, садик, и даже в Одессе купаться на пляже", – объяснил чиновник.

Тогда Резников понял, что полномасштабная война не закончится завтра или послезавтра, а подобное неоправданное ожидание его изматывало.

"Каждый раз после 2 – 3 часов ночной пересыпки, это даже не сон, я с этим ожиданием просыпался. Оно изматывало ужасно, а неоправданные ожидания приводят к агрессии, разочарованию", – отметил министр.

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Война – не спринт, а марафон

Резников заявил, что война – это не спринтерская дистанция, 100, 60 или 30-метровка.

Когда я понял, что это не спринт, а марафон, тогда я сказал себе – подожди, чтобы пробежать последние 195 метров марафонской дистанции, ты должен до этого продержаться 42 километра. Это значит, что ты 42 километра должен накапливать энергию, ресурс, держать темп, разумно его тратить и потом, когда останется 195 метров, рвануть. Чтобы первым коснуться этой ленты или хотя бы быть в призах,

– объяснил министр.

По его словам, украинцы сейчас бегут марафон. Однако невозможно сказать, в скольких километрах от финиша они находятся, ведь это очень условное сравнение.

"Пока что весь этот этап мы успешно пробежали. Все эти наши победные акции посредством контрнаступлений, освобождения наших территорий, умения противостоять оккупантам и даже усиление нашей ПВО. И даже умение сбивать иранские дроны, и непопадание в блекаут, и непопадание в банкротство, и даже умение по этому делать деньги, и платить налоги, и даже вывозить зерно и масло", – заметил министр.

Он добавил, что у Украины есть уникальное правительство. Также нашему государству удалось пройти испытания коронавирусом. Правительство Дениса Шмыгаля сформировалось 4 марта 2020 года, и через неделю началась мировая пандемия, к которой никто не был готов.

"Страны все вырывали друг у друга, забирали грузы с масками, кислородными аппаратами, перехватывали, боролись за будущую вакцину. И правительство Дениса Шмигаля выстояло, президент ежедневно делал селекторные совещания, помогал, руководил как глава государства. При сохранении демократии мы состоялись как государство, способное принимать вызовы", – отметил Резников.

Украинское общество с пониманием отнеслось к локдаунам и тому, что нельзя выходить на улицу, ходить в рестораны и так далее. В свою очередь правительство научилось заседать онлайн.

"Это закалило, когда с февраля 2022 года началась открытая фаза, полномасштабная война, до этого была гибридная. Мы стали айронменами, смогли и бежать, и плыть, и крутить педали", – заявил чиновник.

По его словам, правительство также научилось выносливости и взаимодействию. Сейчас он очень работоспособен, без раздора и брани.

Мы бежим этот марафон, и я считаю, что бежим успешно. Причем, вся страна. Мне бы хотелось сказать, что мы на столько-то километре ближе к финишу, но не могу этого сказать,

– подчеркнул Резников.

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Никто не знает, что будет впереди

По словам министра, если уж сравнивать войну с марафоном, то украинцы сейчас бегут по пересеченной местности. И самое интересное, что никто не знает, что впереди – не знает почвы, перепада рельефа и какой будет погода.

В классических ралли гонщики заранее проезжают свой маршрут, штурман знает, что его завтра ждет. А вот ралли рейды, когда сел и погнал, вроде серии Париж-Дакар, тебе дают только роудбук с привязками к местности, чтобы ты не потерялся. Но ты не знаешь, что тебя ждет впереди,

– заметил Резников.

Он добавил, что в этом забеге есть нюанс – как в цивилизованном марафоне, слева и справа аплодируют зрители, дают бегуну воду, бутерброды и витамины. И чем круче ты бежишь, тем больше тебе помогают.