У Росії забрали найголовніший аргумент: чим важлива підтримка Китаєм України в ООН

У Генасамблеї ООН проголосували за резолюцію, де, окрім всього, було засудження російської агресії проти України. За неї несподівано проголосував навіть Китай.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, 27 квітня в Генасамблеї ООН голосували за резолюцію щодо співпраці між ООН та Радою Європи.

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Документ не був присвячений війні Росії проти України. Однак там серед усього йшлося про "безпрецедентні виклики, що стоять перед Європою після агресії Росії проти України та Грузії". Також в резолюції закликають працювати над тим, щоб було відшкодування збитків усім державам, які стали жертвами російської агресії.

Так, ця резолюція не присвячена війні Росії проти України. Однак Китай міг би втриматися, якби ці слова були неприємні для нього, як це було раніше,

– зазначив Жирнов.

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У Росії забрали важливий аргумент

Як наголосив Жирнов, резолюція важлива не лише тим, що за неї проголосував Китай. Свої голоси "за" також віддали Індія, Бразилія, ПАР. З усіх країн БРІКС лише Росія проголосувала "проти".

Свого часу російська пропаганда постійно поширювала наратив, що Україну підтримують найбагатші країни світу, які становлять 60% від світового ВВП. Але за Росією нібито стоїть Китай, Індія та інші значно бідніші країни. А це вже понад 3 мільярди людей.

Цей аргумент тепер у них забрали. Тому й підкреслив, що не лише Китай, але й Індія, Бразилія проголосували за цю резолюцію. Проти проголосували лише Білорусь, Росія, Демократична Республіка Конго, Сирія та Нікарагуа,

– розповів Жирнов.

Резолюція від Генасамблеї ООН: коротко