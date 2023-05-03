У России забрали самый главный аргумент: чем важна поддержка Китаем Украины в ООН

В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию, где, кроме всего, было осуждение российской агрессии против Украины. За нее неожиданно проголосовал даже Китай.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, 27 апреля в Генассамблее ООН голосовали за резолюцию по сотрудничеству между ООН и Советом Европы.

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Документ не был посвящен войне России против Украины. Однако там речь шла о "беспрецедентных вызовах, стоящих перед Европой после агрессии России против Украины и Грузии". Также в резолюции призывают работать над тем, чтобы было возмещение ущерба всем государствам, ставшим жертвами российской агрессии.

Да, эта резолюция не посвящена войне России против Украины. Однако Китай мог бы удержаться, если бы эти слова были неприятны для него, как это было раньше,

– отметил Жирнов.

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У России забрали важный аргумент

Как подчеркнул Жирнов, резолюция важна не только тем, что за нее проголосовал Китай. Свои голоса "за" также отдали Индия, Бразилия, ЮАР. Из всех стран БРИКС только Россия проголосовала "против".

В свое время российская пропаганда постоянно распространяла нарратив, что Украину поддерживают самые богатые страны мира, составляющие 60% от мирового ВВП. Но за Россией якобы стоит Китай, Индия и другие гораздо более бедные страны. А это уже более 3 миллиардов людей.

Этот аргумент теперь у них забрали. Потому и подчеркнул, что не только Китай, но и Индия, Бразилия проголосовали за эту резолюцию. Против проголосовали только Беларусь, Россия, Демократическая Республика Конго, Сирия и Никарагуа,

– рассказал Жирнов.

Резолюция от Генассамблеи ООН: коротко