Новий "Рамштайн" – точно не провал: політолог назвав позитивні сигнали

Результати восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн" вважають неоднозначними. На жаль, питання щодо німецьких танків Leopard не вирішилося.

Втім, вважати її провальною точно не варто. Про це 24 Каналу сказав політолог Тарас Завгородній.

До теми Є додаткові аргументи для оптимізму, – Резніков підбив підсумки "Рамштайну"

Список достатньо солідний. Особливо, якщо порівняти з постачанням пів року тому,

– запевняє політолог.

Є цікаві новинки

Як зауважив Завгородній, йдеться про зброю від американців для застосування HIMARS на 150 кілометрів. Це дає можливість Україні впевнено контролювати вихід з Криму, через який постачається техніка й боєприпаси у південні області. Крім того, Україні пообіцяли чимало бронетранспортерів.

"Прорвала блокаду Велика Британія, вириваючи козир – відмовку Олафа Шольца, який розповідав, що вони не хочуть надавати танки Україні, щоб не втягнути країни НАТО у війну з Росією", – зауважив Завгородній.

Важливо, що британці як країна Північноатлантичного Альянсу показали: усе не так страшно. За словами політолога, це створює додатковий тиск на Німеччину.

Від німців, акцентував політолог, вимагаються не самі танки, а дозвіл іншим країнам постачати їх. Відомо, що у Європі є близько 2 тисяч Leopard. Вони перебувають на озброєнні армій країн НАТО.

Результати восьмої зустрічі "Рамштайн": думка аналітика