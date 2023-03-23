Данілов пояснив, чому Україна досі не ратифікувала Римський статут

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Тепер країни, які ратифікували Римський статут МКС, мають заарештувати очільника Кремля, якщо він приїде до цих держав. Проте Україна Римський статут досі не ратифікувала.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов пояснив 24 Каналу, чому це досі не відбулося. Раніше повідомлялось, що Угорщина, яка ратифікувала Римський статут, не планує затримувати Путіна, якщо він приїде до країни.

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Існують певні обставини

Секретар Радбезу пояснив, що ратифікацією Римського статуту мають займатися депутати Верховної Ради.

Проте існують певні обставини, що завадили цьому процесу.

Оскільки з 2014 року на території України відбуваються військові дій, існували певні застереження, чи будуть ті, чи інші воїни підпадати під дії Римського статуту,

– зазначив він.

Олексій Данілов пояснив, чому Україна не ратифікувала Римський статут: дивіться відео

Співрозмовник наголосив, що наразі з цим питанням розбираються.

"Ми, як цивілізована країна, будемо присутні у всіх міжнародних інституціях. Більш того, я впевнений, що ми будемо в НАТО, в Європейському Союзі. Ми будемо у тих альянсах, які будуть йти на користь нашій країні", – наголосив Олексій Данілов.

Владімір Путін отримав ордер на арешт від МКС: думка аналітиків

Американський політолог Раміс Юнус зазначив, що отримання ордера на арешт – це серйозний ляпас та удар по іміджу Путіна.Він вважає, що ордер на арешт російського диктатора не повинен нікого дивувати, адже останні декілька місяців усі до цього йшло. На думку політолога, ця подія мала ефект "бомби, яка розірвалась".

Український підприємець Денис Довгополий наголосив, що МКС в Гаазі надав нашому політичному і економічному фронту дуже потужний інструмент. За його словами, суд в Гаазі не дарма обрав саме таку статтю для звинувачення Путіна, тому що вона буде резонувати в серці кожної людини, адже діти – це святе.

Народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз зауважив, що Путін настільки стане токсичним, що кожний, хто захоче з ним зустрічатися, багато разів подумає. Адже це як на зоні, коли за педофілію когось беруть. Все, що пов’язано з дітьми, з насиллям, то відразу він в категорії "опущених".

Зверніть увагу! Римський статут Міжнародного Кримінального Суду – це міжнародний договір, який підписали 137 країн, а ратифікували – 123. Україна підписала статут у січні 2000 року, проте досі не ратифікувала. Римський статут встановлює чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Як тільки якась держава стає учасником Римського статуту, вона приймає юрисдикцію Суду щодо прописаних злочинів.