Данилов объяснил, почему Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Теперь страны, ратифицировавшие Римский устав МКС, должны арестовать главу Кремля, если он приедет в эти государства. Однако Украина Римский устав до сих пор не ратифицировала.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объяснил 24 Каналу, почему это до сих пор не произошло. Ранее сообщалось, что Венгрия, ратифицировавшая Римский устав, не планирует задерживать Путина, если он приедет в страну

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Существуют определенные обстоятельства

Секретарь Совбеза пояснил, что ратификацией Римского устава должны заниматься депутаты Верховной Рады.

Однако существуют определенные обстоятельства, помешавшие этому процессу.

Поскольку с 2014 года на территории Украины происходят военные действия, существовали определенные оговорки, будут ли те или иные воины подпадать под действия Римского устава,

– отметил он.

Алексей Данилов объяснил, почему Украина не ратифицировала Римский устав: смотрите видео

Собеседник подчеркнул, что сейчас с этим вопросом разбираются.

"Мы как цивилизованная страна будем присутствовать во всех международных институтах. Более того, я уверен, что мы будем в НАТО, в Европейском Союзе. Мы будем в тех альянсах, которые будут идти на пользу нашей стране", - подчеркнул Алексей Данилов.

Владимир Путин получил ордер на арест от МУС: мнение аналитиков

Американский политолог Рамис Юнус отметил, что получение ордера на арест – это серьезная пощечина и удар по имиджу Путина. Он считает, что ордер на арест российского диктатора не должен никого удивлять, ведь в последние несколько месяцев все до этого шло. По мнению политолога, это событие имело эффект "разорвавшейся бомбы".

Украинский предприниматель Денис Долгополий подчеркнул, что МКС в Гааге предоставил нашему политическому и экономическому фронту очень мощный инструмент. По его словам, суд в Гааге не зря избрал именно такую статью для обвинения Путина, потому что она будет резонировать в сердце каждого человека, ведь дети – это святое.

Народный депутат Украины, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз отметил, что Путин настолько станет токсичным, что каждый, кто захочет с ним встречаться, много раз подумает. Это ведь как на зоне, когда за педофилию кого-то берут. Все, что связано с детьми, с насилием, сразу он в категории "опущенных".

Римский устав Международного Уголовного Суда – это международный договор, который подписали 137 стран, а ратифицировали – 123. Украина подписала устав в январе 2000 года, однако до сих пор не ратифицировала. Римский устав устанавливает четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные и преступления агрессии. Как только государство становится участником Римского устава, оно принимает юрисдикцию Суда относительно прописанных преступлений.