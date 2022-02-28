Рівень жорстокості підвищується, але ворог виснажений: що експерти кажуть про війну

Росія продовжує нарощувати агресію та бомбити українські міста. Втім, експерти кажуть, що зовсім скоро російські військові виснажаться та залишаться без запасів

Про те, яка зараз ситуація на фронті в Україні, якого розвитку подій можна очікувати та чому війна не закінчиться за один день, – розповідає 24 канал.

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Маніпуляції Росії

Ми поспілкувалися з Аліною Фроловою, заступницею Голови Правління Центру оборонних стратегій, заступницею міністра оборони України (2019–2020). Вона зазначила, що зараз ми бачимо, хоч Київ залишається одним з основних напрямків для удару ворога, ми бачимо, те що відбувається зараз у Харкові – це зміна тактика, коли росіяни починають цілеспрямовано обстрілювати жилі квартали. Рівень жорстокості підвищується і ми розуміємо, що вони навряд чи будуть в цьому зупинятися.

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Чесно кажучи, навряд чи, хтось сподівається, що на цих переговорах будуть досягнуті якісь домовленості. Ми думаємо, що це затягування процесу і маніпулятивна техніка, яка показує, що вони готові до переговорів,

– каже Фролова.

Вона додала, що зараз ситуація розвивається наступним чином: ми маємо продовжувати спротив. Вони точно будуть ще намагатися підсилюватися на південному напрямку, тому що там всі спроби висадки десанту були безуспішними, але у них залишається велике скупчення військово-морських сил там, тому ми можемо очікувати, що там будуть постійні спроби висадки десанту й постійні спроби атакувати наші прибережні території.

Також бачимо, що вороги відновили спробу захоплення Харкова. Якщо йдуть такі масовані обстріли, це означає, що будуть спроби заходу в місто. І, власне, Київ залишається напрямом удару, підтягуються додаткові сили, страждають навколишні населені пункти.

Вчора у нас з’явилася додаткова загроза – Путін сказав привести у бойову готовність свої ядерні сили. Сьогодні вони відрапортували, що вже знаходяться на чергуванні. Думки експертів розходяться з приводу того, чи дійсно вони будуть використовувати тактичну ядерну зброю. Але така загроза існує, і як і всі інші загрози, які виходять з Росії – вона цілком реальна. Аліна Фролова Заступник Голови Правління Центру оборонних стратегій, заступник міністра оборони України (2019–2020)

Разом переможемо

Фролова говорить, що з точки зору України, з хорошого: ми всі бачимо, як воює наша армія. І це має нас підтримувати. Тому що вони не просто тримають небо, а переважають у цій війні над противником. По-друге, йде шалений потік допомоги від західних країн. Це стосується озброєння, технічної допомоги, гуманітарної допомоги, медичні компоненти, паливо. Ми маємо надійне забезпечення, у нас немає такого, щоб у нас закінчувалися запаси.

Також йде активна комплектація сил територіальної оборони. Вчора доповідали, що це вже 37 тисяч людей, і це лише ті, хто підписав контракти. Але ми бачимо у пунктах територіальної оборони волонтерів набагато більше. Я думаю, що там не більше ніж 1/5 з тих, хто записався у чергу, тому у нас є резерви,

– зазначила Фролова.

Експертка зазначила, що в цілому, як говорять всі спеціалісти з військової справи – треба тримати оборону. Бо є перші дні війни, які є критично важливими для реалізації чи нереалізації плану. Ми розуміємо, що вони виснажуються, втрачають моральний дух. В багатьох тих, хто прийшов сюди з’явилося розуміння, що їх тут ніхто не чекає і ця інформація вже розповсюджується.

Працюють наші кібервійська і шалено відпрацьовуються російські сайти. Також ми маємо підтримку всього світу – У Росії обвал акцій, перекриті фінансові ринки, накладені санкції. Час на нашому боці, ми маємо вигравати час.

Росіяни демонстративно намагаються зараз підтягнути кадирівців і інші військові сили. Але з точки зору постачання у них набагато більші проблеми.