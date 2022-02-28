Про те, яка зараз ситуація на фронті в Україні, якого розвитку подій можна очікувати та чому війна не закінчиться за один день, – розповідає 24 канал.
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Маніпуляції Росії
Ми поспілкувалися з Аліною Фроловою, заступницею Голови Правління Центру оборонних стратегій, заступницею міністра оборони України (2019–2020). Вона зазначила, що зараз ми бачимо, хоч Київ залишається одним з основних напрямків для удару ворога, ми бачимо, те що відбувається зараз у Харкові – це зміна тактика, коли росіяни починають цілеспрямовано обстрілювати жилі квартали. Рівень жорстокості підвищується і ми розуміємо, що вони навряд чи будуть в цьому зупинятися.
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Чесно кажучи, навряд чи, хтось сподівається, що на цих переговорах будуть досягнуті якісь домовленості. Ми думаємо, що це затягування процесу і маніпулятивна техніка, яка показує, що вони готові до переговорів,
– каже Фролова.
Вона додала, що зараз ситуація розвивається наступним чином: ми маємо продовжувати спротив. Вони точно будуть ще намагатися підсилюватися на південному напрямку, тому що там всі спроби висадки десанту були безуспішними, але у них залишається велике скупчення військово-морських сил там, тому ми можемо очікувати, що там будуть постійні спроби висадки десанту й постійні спроби атакувати наші прибережні території.
Також бачимо, що вороги відновили спробу захоплення Харкова. Якщо йдуть такі масовані обстріли, це означає, що будуть спроби заходу в місто. І, власне, Київ залишається напрямом удару, підтягуються додаткові сили, страждають навколишні населені пункти.
Вчора у нас з’явилася додаткова загроза – Путін сказав привести у бойову готовність свої ядерні сили. Сьогодні вони відрапортували, що вже знаходяться на чергуванні. Думки експертів розходяться з приводу того, чи дійсно вони будуть використовувати тактичну ядерну зброю. Але така загроза існує, і як і всі інші загрози, які виходять з Росії – вона цілком реальна.
Разом переможемо
Фролова говорить, що з точки зору України, з хорошого: ми всі бачимо, як воює наша армія. І це має нас підтримувати. Тому що вони не просто тримають небо, а переважають у цій війні над противником. По-друге, йде шалений потік допомоги від західних країн. Це стосується озброєння, технічної допомоги, гуманітарної допомоги, медичні компоненти, паливо. Ми маємо надійне забезпечення, у нас немає такого, щоб у нас закінчувалися запаси.
Також йде активна комплектація сил територіальної оборони. Вчора доповідали, що це вже 37 тисяч людей, і це лише ті, хто підписав контракти. Але ми бачимо у пунктах територіальної оборони волонтерів набагато більше. Я думаю, що там не більше ніж 1/5 з тих, хто записався у чергу, тому у нас є резерви,
– зазначила Фролова.
Експертка зазначила, що в цілому, як говорять всі спеціалісти з військової справи – треба тримати оборону. Бо є перші дні війни, які є критично важливими для реалізації чи нереалізації плану. Ми розуміємо, що вони виснажуються, втрачають моральний дух. В багатьох тих, хто прийшов сюди з’явилося розуміння, що їх тут ніхто не чекає і ця інформація вже розповсюджується.
Росіяни демонстративно намагаються зараз підтягнути кадирівців і інші військові сили. Але з точки зору постачання у них набагато більші проблеми.
Військові кажуть, що перші 5-7 днів є критичними з точки зору виснаження. І ми бачимо, що з запасами у росіян все набагато гірше, тому що транспортування будь-чого ускладнене, тому що їм потрібно підтягувати це з якихось там місць. Для нас логістика набагато простіша. В них поступово закінчується все, але вони в принципі не дуже турбуються про своїх людей. І я думаю, що вони взагалі не робили особливих запасів їжа. Але паливо, снаряди, озброєння має здатність закінчуватися. Беручи до уваги складність транспортування ми розуміємо, що є короткий проміжок часу, в який вони почнуть критично виснажуватися. Це не означає, що у цей день закінчиться війна, адже Росі величезна й армія у неї величезна. Але це означає, що з кожним днем їм буде все важче й важче і все піде на спад, бо їм буде просто не вистачати ресурсу.