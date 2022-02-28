О том, какая сейчас ситуация на фронте в Украине, какого развития событий можно ожидать и почему война не закончится за один день, – рассказывает 24 канал.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Манипуляции России

Мы пообщались с Алиной Фроловой, заместителем Председателя Правления Центра оборонных стратегий, заместителем министра обороны Украины (2019-2020). Она отметила, что сейчас мы видим, хотя Киев остается одним из основных направлений для удара врага, то что происходит сейчас в Харькове – это изменение тактики, когда россияне начинают целенаправленно обстреливать жилые кварталы. Уровень жестокости повышается и мы понимаем, что они вряд ли будут в этом останавливаться.

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Честно говоря, вряд ли, кто-то надеется, что на этих переговорах будут достигнуты какие-то договоренности. Мы думаем, что это затягивание процесса и манипулятивная техника, которая показывает, что они готовы к переговорам,

– говорит Фролова.

Она добавила, что сейчас ситуация развивается следующим образом: мы должны продолжать сопротивление. Они точно будут еще стараться усиливаться на южном направлении, потому что там все попытки высадки десанта были безуспешными, но у них остается большое скопление военно-морских сил там, поэтому мы можем ожидать, что там будут постоянные попытки высадки десанта и постоянные попытки атаковать наши прибрежные территории.

Также видим, что враги возобновили попытку захвата Харькова. Если идут такие массированные обстрелы, это означает, что будут попытки захода в город. И, собственно, Киев остается направлением удара, подтягиваются дополнительные силы, страдают окружающие населенные пункты.

Вчера у нас появилась дополнительная угроза – Путин сказал привести в боевую готовность свои ядерные силы. Сегодня они отрапортовали, что уже находятся на дежурстве. Мнения экспертов расходятся по поводу того, действительно ли они будут использовать тактическое ядерное оружие. Но такая угроза существует, и как и все другие угрозы, исходящие из России – она вполне реальна. Алина Фролова Заместитель Председателя Правления Центра оборонных стратегий, заместитель министра обороны Украины (2019-2020)

Вместе победим

Фролова говорит, что с точки зрения Украины, из хорошего: мы все видим, как воюет наша армия. И это должно нас поддерживать. Потому что они не просто держат небо, а преобладают в этой войне над противником. Во-вторых, идет безумный поток помощи от западных стран. Это касается вооружения, технической помощи, гуманитарной помощи, медицинские компоненты, топливо. Мы имеем надежное обеспечение, у нас нет такого, чтобы у нас заканчивались запасы.

Также идет активная комплектация сил территориальной обороны. Вчера докладывали, что это уже 37 тысяч человек, и это только те, кто подписал контракты. Но мы видим в пунктах территориальной обороны волонтеров гораздо больше. Я думаю, что там не более 1/5 из тех, кто записался в очередь, поэтому у нас есть резервы,

– отметила Фролова.

Эксперт отметила, что в целом, как говорят все специалисты по военному делу – надо держать оборону. Потому что есть первые дни войны, которые являются критически важными для реализации или нереализации плана. Мы понимаем, что они истощаются, теряют моральный дух. У многих пришедших сюда появилось понимание, что их здесь никто не ждет и эта информация уже распространяется.

Работают наши кибервойска и безумно отрабатываются российские сайты. Также мы имеем поддержку всего мира – у России обвал акций, перекрыты финансовые рынки, наложены санкции. Время на нашей стороне, мы должны выигрывать время.

Россияне демонстративно пытаются сейчас подтянуть кадыровцев и другие военные силы. Но с точки зрения снабжения у них гораздо большие проблемы.