Через те, ще обстріл трапився нещодавно, кількість поранених та загиблих може змінюватися. До місцевих лікарень вже надійшло понад 30 людей.

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Серед постраждалих – 15 військових та 16 цивільних осіб. Один мирний житель загинув внаслідок поранень.

Повний текст повідомлення:

"Харківська міська рада про наслідки обстрілів міста: Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшло 15 військових та 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості. Одна цивільна померла. Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлено пізніше.



Усього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених, з них — 20 військових. З усіх доправлених померли двоє військових і п'ятеро цивільних".

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