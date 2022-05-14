На Рівненщині СБУ заблокувала діяльність місцевого осередку "Партії Шарія"

Російський пропагандистський ресурс в особі Анатолія Шарія розпадається, як картковий будинок. Зовсім скоро усі його прихильники будуть заперечувати причетність до проросійського блогера, якому інкримінують державну зраду.

Поки Україна працює над екстрадицією Анатолія Шарія з Іспанії, правоохоронці працюють з його прихильниками. Партія пропагандиста залишилася без ще одного осередку.

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Блокування "Партії Шарія" на Рівненщині

Служба безпеки України повідомила про те, що викрила осіб, які були причетними до протиправної діяльності, що була пов'язана з "Партією Шарія". Правоохоронці припинили діяльність осередку, який працював на проросійського блогера, якого звинувачують у державній зраді та розпалюванні ворожнечі.

Також правоохоронці виявили, що прихильники Шарія за його вказівкою проводили спеціальні інформаційні операції проти України. Майданчиком вказаних осіб були соціальні мережі та інтернет-ресурси, які повідомляють новини регіону.

Окрім того, СБУ заблокувала сторінку "Партії Шарія" на Рівненщині у фейсбуці.

Затримання та екстрадиція Шарія: що відомо

4 травня іспанська поліція затримала проросійського блогера Анатолія Шарія, якого Україна звинувачує у державній зраді та розпалюванні ворожнечі. Операцію з його затримання планувалася спільно іспанськими правоохоронцями, СБУ та Офісом Генерального прокурора.

Талановиті українці одразу відреагували на затримання Шарія яскравими мемами.

Іспанський суд при розгляді запобіжного заходу вирішив залишити Анатолія Шарія на волі, але взяти з нього підписку про невиїзд.

Ірина Венедіктова попросила політиків та публічних осіб утриматися від погроз на адресу Шарія. Російський агент буде намагатися робити все можливе для того, щоб подати свою справу як "політичну". Також його адвокати будуть шукати причину заблокувати екстрадицію Шарія в Україну, і погрози розправи можуть їм у цьому неабияк допомогти.

Що стосується самої екстрадиції, то Україна робить усе можливе для того, щоб вона відбулася якомога швидше, але тривалість самої процедури може скласти від трьох місяців до року.

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