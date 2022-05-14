В Ровненской области СБУ заблокировала деятельность местной ячейки "Партии Шария"

Российский пропагандистский ресурс в лице Анатолия Шария распадается как карточный дом. Совсем скоро все его сторонники будут отрицать причастность к пророссийскому блоггеру, которому инкриминируют государственную измену.

Пока Украина работает над экстрадицией Анатолия Шария из Испании, правоохранители работают с его сторонниками. Партия пропагандиста осталась без еще одной ячейки.

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Блокирование "партии Шария" в Ровненской области

Служба безопасности Украины сообщила о том, что разоблачила лиц, причастных к противоправной деятельности, связанной с "партией Шария". Правоохранители прекратили деятельность ячейки, работавшей на пророссийского блоггера, обвиняемого в государственной измене и разжигании вражды.

Также правоохранители обнаружили, что поклонники Шария по его указанию проводили специальные информационные операции против Украины. Площадкой указанных лиц были социальные сети и интернет-ресурсы, сообщающие новости региона.

Кроме того, СБУ заблокировала страницу "партии Шария" в Ровненской области в фейсбуке.

Задержание и экстрадиция Шария: что известно

4 мая испанская полиция задержала пророссийского блоггера Анатолия Шария, которого Украина обвиняет в государственной измене и разжигании вражды. Операцию по его задержанию планировалось совместно испанскими правоохранителями, СБУ и Офисом Генерального прокурора.

Талантливые украинцы сразу отреагировали на задержание Шария яркими мемами.

Испанский суд при рассмотрении меры пресечения решил оставить Анатолия Шария на свободе, но взять с него подписку о невыезде.

Ирина Венедиктова попросила политиков и публичных лиц воздержаться от угроз Шарию. Российский агент будет пытаться делать все возможное для того, чтобы представить свое дело как "политическое". Также его адвокаты будут искать причину заблокировать экстрадицию Шария в Украину, и угрозы расправы могут им в этом помочь.

Что касается самой экстрадиции, то Украина делает все возможное, чтобы она состоялась как можно скорее, но продолжительность самой процедуры может составить от трех месяцев до года.

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