В МИД России угрожают Евросоюзу

Соответствующее заявление озвучил заместитель главы российского МИДа Александр Грушко, сообщают российские СМИ.

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Несмотря на плачевную экономическую ситуацию в России, политик уверенно заявляет, что "роль Европы в международной торговле падает, а центры экономического и политического влияния смещаются на восток".

Однако говорить о том, что происходит на дипломатическом уровне самой России, политик не стал – обсуждать нечего.

Также Грушко отметил, что Россия примет ответные меры в случае ограничения Евросоюзом выдачи виз гражданам России.

Россия в очередной раз заявила, что она против вступления Украины в ЕС

Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть "серьезные сомнения по поводу безвредности вступления Украины в ЕС".

Он также заявил, что ЕС "превратился в агрессивного, воинственного игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента".

В то же время советник главы Офиса Президента заявил, что никого не волнует мнение России о вступлении нашего государства в Евросоюз. Однако хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров.

Риторика Кремля неизменна и традиционна – угрозы уже обычное дело для страны-агрессора. Ранее они выступали только против вступления Украины в НАТО, потому что это якобы "угрожало" России, а теперь они захотели решать, вступать ли нам в ЕС.

Угрозы России – это уже традиция

Кстати, мы не единственные, за кого пытается решать Россия. Так, недавно заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что якобы только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения Альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных.

В то же время, мир уже увидел настоящую мощь "второй армии мира", поэтому их угрозы выглядят довольно примитивно и смешно.

Жалкие угрозы ядерным оружием

Истерика россиян из-за стремления Швеции и Финляндии вступить в НАТО только усиливается. Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев в интервью пропагандистскому СМИ бросался громкими заявлениями относительно возможного применения против стран ядерным оружием, а также Третьей мировой и уничтожением Финляндии.

Ранее пропагандист Дмитрий Киселев пригрозил, что Кремль может уничтожить Великобританию.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что угрозы России использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина и свидетельствуют о провале его плана.

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