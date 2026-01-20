У Рівному прогриміли вибухи: чим атакували росіяни

Росіяни продовжують гатити по українських містах застосовуючи ударні дрони та крилаті ракети. Так, у Рівному було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи у Рівному?

У ніч проти 20 січня та вранці російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши крилаті ракети та ударні БпЛА.

Так, близько другої ночі у Рівному оголосили повітряну тривогу, а згодом у низці районів міста, зокрема Вараському, Рівненському, Сарненському, пролунали відбої.

Втім, о 06:17 місцеві знову почули попередження про повітряну небезпеку через повторну загрозу з боку ворога.

Вже о 07:10 та 07:38 місцеві пабліки писали про вибухи у місті. Ймовірно, сили ППО збили ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".

Раніше, Повітряні сили України попереджали про рух БпЛА на території області.

Які ще міста атакувала Росія в ніч на 20 січня?