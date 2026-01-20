У Рівному прогриміли вибухи: чим атакували росіяни
- У Рівному було чутно вибухи через атаки російських військ, які застосували крилаті ракети та ударні дрони.
- Імовірно, сили ППО збили ворожий безпілотник "Шахед", що викликало вибухи у місті.
Росіяни продовжують гатити по українських містах застосовуючи ударні дрони та крилаті ракети. Так, у Рівному було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Що відомо про вибухи у Рівному?
У ніч проти 20 січня та вранці російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши крилаті ракети та ударні БпЛА.
Так, близько другої ночі у Рівному оголосили повітряну тривогу, а згодом у низці районів міста, зокрема Вараському, Рівненському, Сарненському, пролунали відбої.
Втім, о 06:17 місцеві знову почули попередження про повітряну небезпеку через повторну загрозу з боку ворога.
Вже о 07:10 та 07:38 місцеві пабліки писали про вибухи у місті. Ймовірно, сили ППО збили ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".
Раніше, Повітряні сили України попереджали про рух БпЛА на території області.
Які ще міста атакувала Росія в ніч на 20 січня?
Вночі 20 січня у столиці гриміли вибухи. Ворог атакував Київ безпілотниками та балістичним озброєнням.
У Дніпровському районі пошкоджено нежитлову забудову. На території складських приміщень спалахнула масштабна пожежа. На іншій локації горять автомобілі. Відомо про одного постраждалого. Внаслідок атаки на лівому березі Києва фіксують перебої зі світлом та водопостачанням.
Про роботу ППО у Запоріжжі повідомляла місцева влада.
Також через атаку дронів гриміли неодноразово вибухи у Дніпрі.