"Будемо святкувати 7 січня": вірян на Прикарпатті не пустили в храм на різдвяне богослужіння
- 25 грудня в селі Космач на Івано-Франківщині близько 300 парафіян не змогли потрапити на різдвяне богослужіння через блокування входу до храму.
- Частина парафіян наполягала на святкуванні Різдва 25 грудня, однак служба не відбулася через відсутність ключів від церкви та конфлікт між вірянами.
На Різдво 25 грудня в селі Космач на Івано-Франківщині близько 300 парафіян не змогли потрапити на богослужіння. За словами місцевих жителів, вхід до храму заблокували близько 25 вірян, які виступають проти святкування за новим календарем.
Що сталося на Різдво у Космачі?
Близько 300 парафіян церкви святих апостолів Петра і Павла не змогли потрапити на різдвяне богослужіння. Людям заявили, що ключів від церкви немає.
Парафіяни чекали на подвір'ї понад п'ять годин, однак служба так і не відбулася. Згодом вони пішли на цвинтар, де помолилися біля могил загиблих у російсько-українській війні, після чого розійшлися.
Нагадаємо! Раніше парафія в Космачі неодноразово заявляла, що не переходить на новоюліанський календар і святкуватиме Різдво 7 січня. Водночас частина вірян зверталася до митрополита з проханням дозволити богослужіння і 25 грудня. Настоятель храму зрештою погодився провести службу цього дня, однак вона не відбулася через конфлікт.
Чому в Україні Різдво святкують 25 грудня?
З вересня 2023 року в Україні офіційно запровадили новоюліанський календар, відповідно до якого Різдво святкують 25 грудня. Водночас попри державне визнання цієї дати, частина вірян і надалі дотримується старого стилю та відзначає Різдво 7 січня.
На новий календар перейшли дві найбільші церкви країни – Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Це рішення було закріплене на законодавчому рівні підписом президента Володимира Зеленського.