"Будемо святкувати 7 січня": вірян на Прикарпатті не пустили в храм на різдвяне богослужіння

На Різдво 25 грудня в селі Космач на Івано-Франківщині близько 300 парафіян не змогли потрапити на богослужіння. За словами місцевих жителів, вхід до храму заблокували близько 25 вірян, які виступають проти святкування за новим календарем.

Що сталося на Різдво у Космачі?

Близько 300 парафіян церкви святих апостолів Петра і Павла не змогли потрапити на різдвяне богослужіння. Людям заявили, що ключів від церкви немає.

Парафіяни чекали на подвір'ї понад п'ять годин, однак служба так і не відбулася. Згодом вони пішли на цвинтар, де помолилися біля могил загиблих у російсько-українській війні, після чого розійшлися.

Нагадаємо! Раніше парафія в Космачі неодноразово заявляла, що не переходить на новоюліанський календар і святкуватиме Різдво 7 січня. Водночас частина вірян зверталася до митрополита з проханням дозволити богослужіння і 25 грудня. Настоятель храму зрештою погодився провести службу цього дня, однак вона не відбулася через конфлікт.

Чому в Україні Різдво святкують 25 грудня?