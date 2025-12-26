Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ.

Дивіться також "Путін – безжалісний вбивця": у Сенаті США зробили потужну заяву

Що сталося на Різдво у Космачі?

Близько 300 парафіян церкви святих апостолів Петра і Павла не змогли потрапити на різдвяне богослужіння. Людям заявили, що ключів від церкви немає.

Парафіяни чекали на подвір'ї понад п'ять годин, однак служба так і не відбулася. Згодом вони пішли на цвинтар, де помолилися біля могил загиблих у російсько-українській війні, після чого розійшлися.

Люди чекають, щоб потрапити на богослужіння: дивіться відео

Нагадаємо! Раніше парафія в Космачі неодноразово заявляла, що не переходить на новоюліанський календар і святкуватиме Різдво 7 січня. Водночас частина вірян зверталася до митрополита з проханням дозволити богослужіння і 25 грудня. Настоятель храму зрештою погодився провести службу цього дня, однак вона не відбулася через конфлікт.

Чому в Україні Різдво святкують 25 грудня?