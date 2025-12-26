Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Івано-Франківськ.
Що сталося на Різдво у Космачі?
Близько 300 парафіян церкви святих апостолів Петра і Павла не змогли потрапити на різдвяне богослужіння. Людям заявили, що ключів від церкви немає.
Парафіяни чекали на подвір'ї понад п'ять годин, однак служба так і не відбулася. Згодом вони пішли на цвинтар, де помолилися біля могил загиблих у російсько-українській війні, після чого розійшлися.
Люди чекають, щоб потрапити на богослужіння: дивіться відео
Нагадаємо! Раніше парафія в Космачі неодноразово заявляла, що не переходить на новоюліанський календар і святкуватиме Різдво 7 січня. Водночас частина вірян зверталася до митрополита з проханням дозволити богослужіння і 25 грудня. Настоятель храму зрештою погодився провести службу цього дня, однак вона не відбулася через конфлікт.
Чому в Україні Різдво святкують 25 грудня?
З вересня 2023 року в Україні офіційно запровадили новоюліанський календар, відповідно до якого Різдво святкують 25 грудня. Водночас попри державне визнання цієї дати, частина вірян і надалі дотримується старого стилю та відзначає Різдво 7 січня.
На новий календар перейшли дві найбільші церкви країни – Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Це рішення було закріплене на законодавчому рівні підписом президента Володимира Зеленського.